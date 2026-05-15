Telewizja od kuchni. Wrocławska ekipa TVN24 uchyla rąbka tajemnicy
- W telewizji jest trochę jak w operze. Publiczność widzi tylko to, co na scenie - przekonują wrocławscy reporterzy TVN24. - I chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że we Wrocławiu pracujemy tylko my, to w rzeczywistości jest nas z dziesięć razy więcej - dowiadujemy się z nowego filmu.
W ramach trasy "Jesteśmy stąd" odwiedzamy miasta i regiony, z którymi związane są osoby tworzące TVN24, nie tylko dziennikarze. W ciągu ostatnich tygodni byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej i Łodzi. Na każdym przystanku trasy widzowie mogą zobaczyć telewizję od kuchni, sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić wóz transmisyjny i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje zostały przekazane w rzetelny sposób.
Piątym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 jest Lądek-Zdrój. Spotykamy się tam w najbliższą sobotę, 16 maja.