W Szczecinie zapraszamy do Morskiego Centrum Nauki

TVN24 z trasą "Jesteśmy stąd" w Szczecinie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- To chyba najdłuższa impreza w moim życiu - mówiła w środę na antenie TVN24 Anita Werner, która po raz kolejny będzie świętować ćwierćwiecze stacji z widzami. Poprzednio pojawiła się na spotkaniu w Łodzi i ma z tego dnia fantastyczne wspomnienia. O co była wtedy pytana? - O kulisy telewizji (...). Większość z państwa może nie wiedzieć, co się dzieje, kiedy nas nie widać i nie słychać. A to są bardzo interesujące momenty naszej pracy - powiedziała.

Urodziny TVN24 w Szczecinie

27 czerwca od wczesnego rana będziemy czekać na widzów w Morskim Centrum Nauki. - Możemy napić się wspólnie kawy, porozmawiać, odpowiedzieć na państwa pytania - zachęcała Anita Werner. Dodała, że jest to dobry moment, by po prostu "pobyć razem".

- Na co dzień jesteśmy w domach naszych widzów i państwo nas widzicie, ale my was nie widzimy - mówiła we "Wstajesz i wiesz". - Chodzi o to - kontynuowała - żebyśmy my też was zobaczyli. I to jest strasznie fajny pomysł.

Których dziennikarzy będzie można spotkać w Szczecinie? Swoją obecność potwierdzili między innymi Alicja Rucińska, Sebastian Napieraj, Artur Molęda i Maciej Knapik.

Wśród gości sobotniego spotkania znajdą się lekkoatletka Monika Pyrek, rysownik Henryk Sawka, raper Łona oraz Adam Zadworny, autor głośnej książki "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku". - Będzie dużo ciekawych rozmów, ciekawi ludzie i wszystko będzie na wyciągnięcie ręki - zachęca Werner.

Urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd"

Z okazji naszego ćwierćwiecza, w ramach trasy "Jesteśmy stąd", odwiedzamy miasta i regiony, z którymi związane są osoby tworzące TVN24. W ostatnich tygodniach byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju i Mińsku Mazowieckim, Słupsku, Zakopanem czy Gorzowie Wielkopolskim.

Na każdym przystanku trasy widzowie mogą sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, napić pysznej kawy i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje zostały przekazane w rzetelny sposób.