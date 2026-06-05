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25 lat TVN24

Urodziny TVN24. W sobotę kibicujemy Mai Chwalińskiej w Słupsku!

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"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Finał z Mają Chwalińską na urodzinach TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Słupsk jest kolejnym przystankiem urodzinowej trasy TVN24. W sobotę od rana mieszkańcy mogą obserwować na żywo pracę dziennikarzy i relacje emitowane na antenie. Jest też strefa kibica, w której będzie można wspólnie kibicować Mai Chwalińskiej w finale Roland Garros.

Trwa urodzinowa trasa TVN24, organizowana z okazji 25-lecia stacji. W najbliższy weekend dziennikarze zawitają do Słupska, gdzie od wczesnych godzin porannych będzie można obserwować pracę redakcji na żywo. W sobotę już od godziny 6 przed ratuszem pojawią się znani widzom prowadzący i reporterzy, którzy będą nadawać relacje dla TVN24 oraz "Dzień Dobry TVN".

Dziennikarze TVN24 w Słupsku. Co planują?
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Dziennikarze TVN24 w Słupsku. Co planują?

Wśród gospodarzy wydarzenia są między innymi związani z regionem Arleta Zalewska, Patrycja Stockinger i Piotr Jacoń. Na miejscu pojawi się także szeroka reprezentacja redakcji - między innymi Adam Krajewski, Maciej Warsiński, Jan Błaszkowski, Marek Osiecimski i Robert Kantereit.

Widzowie w Słupsku mogą zobaczyć prognozę pogody na żywo, którą przedstawia Dorota Gardias.

Będą między innymi spotkania z wyjątkowymi gośćmi. W Słupsku pojawi się Patryk Galewski - kucharz, którego historię przemiany pokazano w filmie "Johnny", oraz Igor Tracz, wielokrotny mistrz świata w wyścigach psich zaprzęgów, zaangażowany również w pomoc Ukrainie.

O godzinie 15 wystartuje strefa kibica, dzięki której przeniesiemy się do Paryża na wielki finał tenisowego turnieju Rolanda Garrosa, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

- To historyczne wydarzenie w świecie sportu i jak zawsze, gdy dzieje się coś ważnego, trzymamy rękę na pulsie. Dlatego na naszych urodzinach pojawi się strefa kibica. Spotykamy się na placu Zwycięstwa przed ratuszem i tam właśnie od godziny 15 będziemy kibicować Mai Chwalińskiej. Zapraszamy wszystkich! - zapowiedziała Martyna Jaszczołt wydawczyni programu.

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Urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd" to projekt, w ramach którego dziennikarze wracają do swoich rodzinnych miejscowości i spotykają się z mieszkańcami. Rozmawiają o lokalnych historiach, codziennym życiu i tym, co jest dla społeczności ważne. Po Słupsku ekipa TVN24 odwiedzi kolejne miasta - Giżycko i Gorzów Wielkopolski.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SłupskTVN24
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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