"Opole to piosenka". Wokalny duet gościa i prowadzącej
Opole jest kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd". Gościem dziennikarzy "Faktów" TVN Diany Rudnik i Piotra Marciniaka był Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Jak stwierdził, "Opole to piosenka". Opowiedział między innymi o Muzeum Polskiej Piosenki. - Tam jest 100 lat historii, od kabaretów międzywojennych do współczesności - mówił.
Wasik wraz z prowadzącą zaśpiewał też fragment utworu "Nastroje".
Źródło: TVN24