"Opole to piosenka". Wokalny duet gościa i prowadzącej

Urodziny TVN24. Wokalny duet Jarosława Wasika i prowadzącej Diany Rudnik Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Opole jest kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd". Gościem dziennikarzy "Faktów" TVN Diany Rudnik i Piotra Marciniaka był Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Jak stwierdził, "Opole to piosenka". Opowiedział między innymi o Muzeum Polskiej Piosenki. - Tam jest 100 lat historii, od kabaretów międzywojennych do współczesności - mówił.

Wasik wraz z prowadzącą zaśpiewał też fragment utworu "Nastroje".

Dyrektor Jarosław Wasik o Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Źródło: TVN24