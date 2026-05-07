Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

Zapraszamy widzów do Łodzi na urodziny TVN24

Łódź Polska miasto
Anita Werner zaprasza na urodziny TVN24 w Łodzi
Źródło: TVN24
Już w najbliższą sobotę widzowie TVN24 znów będą mieli okazję zobaczyć kulisy naszej pracy i spotkać się z dziennikarzami. Tym razem w Łodzi. Miasto jest kolejnym przystankiem urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd". Oto, co dla Was przygotowaliśmy.

Na mieszkańców i widzów w Łodzi czekać będą rodowici Łodzianie: Anita Werner i Marzanna Zielińska z "Faktów" TVN oraz reporter TVN24 i wielki miłośnik tego miasta Piotr Borowski. Zapraszamy do Miasta Kultury Łódź EC1, Hali Maszyn.

Tradycyjnie, już od godziny 6:00 rano będzie można obserwować pierwsze relacje na żywo dla TVN24 i "Dzień Dobry TVN", a Magda Adamowicz przedstawi najświeższą prognozę pogody dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

Aktualnie czytasz: Zapraszamy widzów do Łodzi na urodziny TVN24
Źródło: TVN24

Pośpiech jest w naszej pracy na porządku dziennym. Zdarza się, że widzowie podchodzą do nas na ulicy, chcąc się przywitać i porozmawiać, a my zazwyczaj mamy mało czasu. - Spieszymy się na kolejne nagranie, kolejną relację. W sobotę będzie inaczej, będzie dużo czasu na spotkanie, porozmawianie, poznanie się. Ja już nie mogę się doczekać - mówi reporter Piotr Borowski.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie dziennikarz TVN24 BiS Hubert Kijek, który o wyprawach w kosmos wie wszystko i marzy, by tam polecieć. W łódzkich urodzinach wezmą udział także nasi dziennikarze: Arleta Zalewska, Anna Wilczyńska, Ewa Wagner, Marta Kolbus, Konrad Piasecki, Joanna Stempień, Bartosz Żurawicz, Piotr Borowski i szef "Superwizjera" TVN Jarosław Jabrzyk.

TVN24 w Łodzi. Co przygotowaliśmy

Jeśli Łódź, to oczywiście słynna "filmówka", o której opowie Ewelina Witenberg. Wśród gości pojawi się popularny stand-uper Rafał Pacześ, a także koszykarz Marcin Gortat, którzy są związani z regionem.

Na mieszkańców czekać będą wozy transmisyjne, fotobudka AI, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić, jak wyglądałby w roli reportera oraz warsztaty dobrego mówienia. Dodatkowo w Łodzi zostanie nagrane specjalne wydanie "Podcastu politycznego" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, które będzie można oglądać na miejscu. Na co dzień program obejrzycie w TVN24+.

- Jestem z Łodzi, tu się urodziłam, chodziłam do szkoły, miałam pierwszych przyjaciół, to tam kształtowały się moje pasje, przeżyłam w tym mieście wiele wspaniałych lat - mówi Anita Werner, prowadząca "Fakty" TVN. - Sobotnia wizyta w Łodzi, przy okazji 25. urodzin TVN24, będzie dla mnie na pewno fajną podróżą sentymentalną - podkreśla dziennikarka.

W Łodzi będzie z nami także Marzanna Zielińska, reporterka "Faktów" TVN. - Choć umowami, zleceniami i etatami od zawsze jestem związana z Warszawą, to nigdy nie byłam warszawska. Moim miejscem na ziemi niezmiennie pozostaje Łódź - mówi. - Łódź nauczyła mnie wrażliwości, pracy i bliskości z ludźmi. Dlatego nigdy nie zamieniłam jej na żadne inne miejsce - dodaje.

Jesteśmy stąd

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce. W najbliższych tygodniach na trasie "Jesteśmy stąd" znajdzie się m.in. Lądek Zdrój, Mińsk Mazowiecki i Zakopane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W sobotę spotkamy się w EC1 w Łodzi. Czekamy na gości od 8-16

W sobotę spotkamy się w EC1 w Łodzi. Czekamy na gości od 8-16

"Tu są sami sympatyczni ludzie". Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej

"Tu są sami sympatyczni ludzie". Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej

Redagował AM

Źródło: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
TVN24ŁódźAnita Werner
Czytaj także:
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
07 1500 sad adm-0117
"Jesteśmy częścią historii". NSA zdecydował w sprawie małżeństw jednopłciowych
Polska
14 min
pc
Test dla Trumpa. Co chce ugrać w Chinach?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
imageTitle
Znana dokładna godzina pierwszego meczu Świątek w Rzymie
Najnowsze
Dominik
Wpadł pod pociąg, bo chciał pomóc. Rozmowa z 17-latkiem dziś w "Uwadze!" TVN
Polska
Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu
Rzeczniczka Białego Domu urodziła córeczkę. Pokazała zdjęcie
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Potężne gradobicie w Łódzkiem. Zdjęcia i nagrania
METEO
Pożar w elektrociepłowni Żerań (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar na terenie elektrociepłowni Żerań
WARSZAWA
imageTitle
MKOl wysłał jasny sygnał. Dotyczy białoruskich sportowców
EUROSPORT
Ryś w Kampinoskim Paru Narodowym
To jeden z najbardziej skrytych mieszkańców puszczy. Uchwyciła go fotopułapka
WARSZAWA
imageTitle
Emocje na finiszu etapu Vuelty. Dwie Polki w ścisłej czołówce
EUROSPORT
Wyrok w sprawie śmierci Kamilka. Sala rozpraw Sądu Okręgowego w Częstochowie
"Trudno ubrać w słowa to, co wczoraj się wydarzyło"
Polska
Start Dromadera z Warszawy
"Dromader był dopuszczony do lotów wykonywanych w porze nocnej"
Bartłomiej Plewnia
złotówka shutterstock_1189131880
Wojenne spadki nie powinny zniechęcać do oszczędności emerytalnych
BIZNES
Władimir Putin pozdrawia wojskowych na placu Czerwonym w Moskwie (09.05.2026)
"Postanowił się upokorzyć i poprosić Trumpa o gwarancje bezpieczeństwa"
Tatiana Serwetnyk
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia na drodze. Nie żyją 20-latka i 22-latek
Poznań
AdobeStock_440541631
Takie myślenie odmładza. Badacze z Yale mają dowody
Anna Bielecka
Małe mandarynki trafiły do Ptasiego Azylu
Małe mandarynki w głębokiej studzience. Potrzebowały pomocy
WARSZAWA
Burza, pochmurno
Burze. Kolejne województwo z alarmami
METEO
imageTitle
Nie żyje Igor Kołacin, były zawodnik MMA i trener
EUROSPORT
Beata Szydło
Szydło nie pojawiła się na przesłuchaniu. Prokurator czekał ponad godzinę
Polska
Marco Rubio, Leon XIV
Rozmowa w cztery oczy. Spotkanie "dowiodło silnych relacji"
MV Hondius u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka
Kolejne przypadki hantawirusa. Szef WHO potwierdza
Anna Bielecka
Remont Sali Kongresowej (maj 2026)
Kongresowa w wiecznym remoncie. Jest wstępny termin otwarcia
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali 19-latka
Wybijał szyby, kradł pieniądze z kas
WARSZAWA
Wiatr zmienił kierunek, "to realne zagrożenie"
"Sygnały, zadymienie i poczucie, że nie wiadomo, co się zdarzy"
Aleksandra Arendt-Czekała, Tomasz Mikulicz
shutterstock_2603070363_1
Cięcia w NFZ już widać w kolejkach. Pacjenci chcą rozmowy z ministrą
Piotr Wójcik
imageTitle
Zawodowi snookerzyści docenili Kowalskiego. Wielkie wyróżnienie
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Nowy sondaż partyjny. Cztery ugrupowania w Sejmie
Polska
Wyrok
Syn posłanki PiS prawomocnie skazany za pobicie kobiety
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica