25 lat TVN24 Zapraszamy widzów do Łodzi na urodziny TVN24

Anita Werner zaprasza na urodziny TVN24 w Łodzi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na mieszkańców i widzów w Łodzi czekać będą rodowici Łodzianie: Anita Werner i Marzanna Zielińska z "Faktów" TVN oraz reporter TVN24 i wielki miłośnik tego miasta Piotr Borowski. Zapraszamy do Miasta Kultury Łódź EC1, Hali Maszyn.

Tradycyjnie, już od godziny 6:00 rano będzie można obserwować pierwsze relacje na żywo dla TVN24 i "Dzień Dobry TVN", a Magda Adamowicz przedstawi najświeższą prognozę pogody dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

Źródło: TVN24

Pośpiech jest w naszej pracy na porządku dziennym. Zdarza się, że widzowie podchodzą do nas na ulicy, chcąc się przywitać i porozmawiać, a my zazwyczaj mamy mało czasu. - Spieszymy się na kolejne nagranie, kolejną relację. W sobotę będzie inaczej, będzie dużo czasu na spotkanie, porozmawianie, poznanie się. Ja już nie mogę się doczekać - mówi reporter Piotr Borowski.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie dziennikarz TVN24 BiS Hubert Kijek, który o wyprawach w kosmos wie wszystko i marzy, by tam polecieć. W łódzkich urodzinach wezmą udział także nasi dziennikarze: Arleta Zalewska, Anna Wilczyńska, Ewa Wagner, Marta Kolbus, Konrad Piasecki, Joanna Stempień, Bartosz Żurawicz, Piotr Borowski i szef "Superwizjera" TVN Jarosław Jabrzyk.

TVN24 w Łodzi. Co przygotowaliśmy

Jeśli Łódź, to oczywiście słynna "filmówka", o której opowie Ewelina Witenberg. Wśród gości pojawi się popularny stand-uper Rafał Pacześ, a także koszykarz Marcin Gortat, którzy są związani z regionem.

Na mieszkańców czekać będą wozy transmisyjne, fotobudka AI, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić, jak wyglądałby w roli reportera oraz warsztaty dobrego mówienia. Dodatkowo w Łodzi zostanie nagrane specjalne wydanie "Podcastu politycznego" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, które będzie można oglądać na miejscu. Na co dzień program obejrzycie w TVN24+.

- Jestem z Łodzi, tu się urodziłam, chodziłam do szkoły, miałam pierwszych przyjaciół, to tam kształtowały się moje pasje, przeżyłam w tym mieście wiele wspaniałych lat - mówi Anita Werner, prowadząca "Fakty" TVN. - Sobotnia wizyta w Łodzi, przy okazji 25. urodzin TVN24, będzie dla mnie na pewno fajną podróżą sentymentalną - podkreśla dziennikarka.

W Łodzi będzie z nami także Marzanna Zielińska, reporterka "Faktów" TVN. - Choć umowami, zleceniami i etatami od zawsze jestem związana z Warszawą, to nigdy nie byłam warszawska. Moim miejscem na ziemi niezmiennie pozostaje Łódź - mówi. - Łódź nauczyła mnie wrażliwości, pracy i bliskości z ludźmi. Dlatego nigdy nie zamieniłam jej na żadne inne miejsce - dodaje.

Jesteśmy stąd

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce. W najbliższych tygodniach na trasie "Jesteśmy stąd" znajdzie się m.in. Lądek Zdrój, Mińsk Mazowiecki i Zakopane.

Redagował AM