Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

Piłkarki Medyk Konin na urodzinach TVN24. To tu karierę rozwijała Ewa Pajor

|
Urodzinowa trasa TVN24. Konin
Anna Gawrońska: miałam okazję trenować Ewę Pajor i grać z nią w jednej drużynie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Zrobiłyśmy pierwsze, małe kroczki, a teraz to idzie już lawiną i nie da się tego zatrzymać - powiedziała Anna Gawrońska, trenerka klubu piłkarskiego Medyk Konin o popularyzacji tej dyscypliny sportu wśród młodych kobiet. Wieloletnia zawodniczka była gościem na trasie urodzinowej TVN24 w Koninie.

W sobotę urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd" dotarła do Konina. Na widzów czekają tam nie tylko nasi dziennikarze, ale też goście specjalni. Wśród nich są piłkarki z klubu Medyka Konin oraz ich trenerka Anna Gawrońska. Wieloletnia reprezentantka kadry narodowej w piłce nożnej wyznała, że z Medykiem Konin związana jest od 2004 roku.

Jak mówiła na Placu Wolności, w tym czasie grała z Ewą Pajor w kadrze narodowej, ale miała też okazję trenować gwiazdę kobiecej piłki nożnej, a dzisiaj kapitankę kobiecej reprezentacji Polski oraz zawodniczkę klubu FC Barcelona Femeni.

Robią to dla pasji. "Nie ma wielkich pieniędzy, tak jak w piłce męskiej"

Grzegorz Kajdanowicz pytał trenerkę Medyk Konin o zmiany w postrzeganiu piłki nożnej jako sportu wyłącznie dla mężczyzn.

- Widzimy, jaka jest popularyzacja piłki nożnej kobiet i widzimy, jak to wszystko z ogromnym impetem ruszyło do przodu (...) jestem bardzo z tego dumna (...) jako piłkarki, które zaczynałyśmy przecierać te szlaki, drogę piłki nożnej kobiet w Polsce, zrobiłyśmy pierwsze, małe kroczki, a teraz to idzie już lawiną i nie da się tego zatrzymać. Po prostu bardzo jesteśmy z tego dumni - odpowiedziała.

Podkreśliła, że swoją karierę miała szansę rozpocząć dopiero po studiach, bo wcześniej "nie było klubów, które chciałyby dziewczyny przyjąć".

Mówiła też, jak teraz wygląda szkolenie młodych piłkarek w jej klubie. - Namawiamy dziewczyny, żeby przyszły do nas szkolić się na poziomie juniorki i młodszej juniorki. Mieszkają w bursie i mają treningi pięć razy w tygodniu (...) to już jest profesjonalne wejście w piłkę nożną - zaznaczyła i dodała, że dziewczyny zaczynają trenowanie już od siódmego roku życia.

Kajdanowicz dopytywał, czy inspiracją dla nich jest również Ewa Pajor. - Tak jest. Myślę, że to właśnie przyciąga te dziewczyny do piłki nożnej, że mogą też stać się taką Ewą Pajor i grać w najlepszych klubach Europy i być najlepszą piłkarką na świecie - odpowiedziała Gawrońska.

A jakie predyspozycje są potrzebne w tym sporcie? - Przede wszystkim trzeba mieć pasję i miłość do tego sportu - powiedziała, zwracając uwagę, że "nie ma wielkich pieniędzy, tak jak w piłce męskiej", gdzie często już juniorzy "zarabiają ogromne pieniądze".

Cała rozmowa z Anną Gawrońską, trenerką klubu piłkarskiego Medyk Konin
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
W kuluarach
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek na ból. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
Udostępnij:
Tagi:
KoninTVN24Piłka nożna
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Minimalna po polsku. Polska płaca wysoko w Unii
BIZNES
Ewakuacja uczestników Męskiego Grania, 31.07.2026
Prawie 100 interwencji i ewakuacja uczestników Męskiego Grania
METEO
shutterstock_2370883833
"Ja bym tej pani nie zoperował". Dobry chirurg plastyczny nie zawsze mówi "zapraszam"?
Zdrowie
imageTitle
Mudryk wraca do gry. Jest decyzja
EUROSPORT
parasol deszcz wiatr grad
13 województw z pogodowym alertem RCB
METEO
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Trwa wędrówka gwałtownej pogody
METEO
imageTitle
Kiedy i o której godzinie finał Ligi Narodów z udziałem Polaków?
EUROSPORT
Jeden z goryli zamieszkujących warszawskie zoo
Pawilon goryli zamknięty, z powodu upałów
WARSZAWA
Donald Tusk
"Jest tylko jedno takie miasto na świecie, które każdego roku zatrzymuje się na minutę"
WARSZAWA
11-letni chłopiec wypadł z karuzeli
11-latek siedział na karuzeli, koledzy rozpędzili ja hulajnogami. Doszło do wypadku
Rzeszów
imageTitle
Koncert Polaków. Znowu zagrają o złoto Ligi Narodów
EUROSPORT
Polska - Słowenia w Lidze Narodów
Polacy w finale siatkarskiej Ligi Narodów
EUROSPORT
Po rosyjskich atakach na Kijów uszkodzony został budynek ambasad Litwy
"Pociski uderzyły zaledwie kilka metrów od ambasady". Jest reakcja MSZ
Świat
Właściciel zostawił w samochodzie pięć psów
Z auta dobiegało skomlenie i wycie psów. Było ich pięć
Lublin
imageTitle
Liczby przeciwko Świątek. Przed nią kluczowe tygodnie
EUROSPORT
21 min
W Berlinie doszło do ataku na uczestników parady LGBT
Śmierć Polki w Berlinie. "Niemieckie służby same podkreślają, że są niewydolne"
Horyzont
Specjalna linia tramwajowa W na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Autobusy i tramwaj linii W dojadą do miejsc uroczystości
WARSZAWA
Temu Smartfon
Właściciel Temu z zarzutami. Grozi mu kara
BIZNES
Nietypowy pochówek znaleziono w Gnieźnie
Tego grobu nie powinno tam być. "Życie tej osoby zostało przerwane nagle"
Poznań
atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni
Obywatelka Ukrainy zaatakowana drewnianą laską. Szukają sprawcy
Trójmiasto
61-latek mieszkał w szałasie
Zamieszkał w szałasie w głębi lasu. Policjanci odwiedzili go w nocy
WARSZAWA
skrin-republika
Obrażanie posłów, szczucie na Ukraińców. Szokujące treści na antenie
Polska
imageTitle
Szczęsny po pierwszym sparingu. "Spektakularna interwencja"
EUROSPORT
Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944
63 dni walki o wolność stolicy i Polski
WARSZAWA
shutterstock_2736841515
Naprawa zamiast kupowania. Nowe prawo UE weszło w życie
BIZNES
Auto prawie zderzyło się z radiowozem
Wyjechał na czołówkę z radiowozem. Nagranie
Poznań
Grażyna Torbicka
Zagrała własną matkę, ojciec Grażyny Torbickiej skomentował: "mama była dużo młodsza"
Tomasz-Marcin Wrona
kuchenka gazowa
Alert RCB. Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem
METEO
Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie
"To jest ten fyrtel". Zapraszamy do Konina!
25 lat TVN24
Ewa Pajor dogoniła marzenia - wygrała Ligę Mistrzyń
"W zespole byłam jedyną dziewczynką". Nie odpuściła, dziś jest gwiazdą
Rafał Kazimierczak
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica