25 lat TVN24 Piłkarki Medyk Konin na urodzinach TVN24. To tu karierę rozwijała Ewa Pajor Aleksandra Sapeta |

Anna Gawrońska: miałam okazję trenować Ewę Pajor i grać z nią w jednej drużynie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotę urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd" dotarła do Konina. Na widzów czekają tam nie tylko nasi dziennikarze, ale też goście specjalni. Wśród nich są piłkarki z klubu Medyka Konin oraz ich trenerka Anna Gawrońska. Wieloletnia reprezentantka kadry narodowej w piłce nożnej wyznała, że z Medykiem Konin związana jest od 2004 roku.

Jak mówiła na Placu Wolności, w tym czasie grała z Ewą Pajor w kadrze narodowej, ale miała też okazję trenować gwiazdę kobiecej piłki nożnej, a dzisiaj kapitankę kobiecej reprezentacji Polski oraz zawodniczkę klubu FC Barcelona Femeni.

Robią to dla pasji. "Nie ma wielkich pieniędzy, tak jak w piłce męskiej"

Grzegorz Kajdanowicz pytał trenerkę Medyk Konin o zmiany w postrzeganiu piłki nożnej jako sportu wyłącznie dla mężczyzn.

- Widzimy, jaka jest popularyzacja piłki nożnej kobiet i widzimy, jak to wszystko z ogromnym impetem ruszyło do przodu (...) jestem bardzo z tego dumna (...) jako piłkarki, które zaczynałyśmy przecierać te szlaki, drogę piłki nożnej kobiet w Polsce, zrobiłyśmy pierwsze, małe kroczki, a teraz to idzie już lawiną i nie da się tego zatrzymać. Po prostu bardzo jesteśmy z tego dumni - odpowiedziała.

Podkreśliła, że swoją karierę miała szansę rozpocząć dopiero po studiach, bo wcześniej "nie było klubów, które chciałyby dziewczyny przyjąć".

Mówiła też, jak teraz wygląda szkolenie młodych piłkarek w jej klubie. - Namawiamy dziewczyny, żeby przyszły do nas szkolić się na poziomie juniorki i młodszej juniorki. Mieszkają w bursie i mają treningi pięć razy w tygodniu (...) to już jest profesjonalne wejście w piłkę nożną - zaznaczyła i dodała, że dziewczyny zaczynają trenowanie już od siódmego roku życia.

Kajdanowicz dopytywał, czy inspiracją dla nich jest również Ewa Pajor. - Tak jest. Myślę, że to właśnie przyciąga te dziewczyny do piłki nożnej, że mogą też stać się taką Ewą Pajor i grać w najlepszych klubach Europy i być najlepszą piłkarką na świecie - odpowiedziała Gawrońska.

A jakie predyspozycje są potrzebne w tym sporcie? - Przede wszystkim trzeba mieć pasję i miłość do tego sportu - powiedziała, zwracając uwagę, że "nie ma wielkich pieniędzy, tak jak w piłce męskiej", gdzie często już juniorzy "zarabiają ogromne pieniądze".

Cała rozmowa z Anną Gawrońską, trenerką klubu piłkarskiego Medyk Konin Źródło: TVN24