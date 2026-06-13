25 lat TVN24 Nie tylko rajdy samochodowe. Krzysztof Hołowczyc o swojej miłości do Mazur i wody Mikołaj Stępień |

Hołowczyc: wszystko co pędzi jest moje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24 zawitali do Giżycka. W tamtejszej Ekomarinie spotkali się między innymi z pochodzącym z Mazur kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem. Ten, jak mówił, choć "kojarzony jest głównie z jazdą po szutrowych drogach, to kocha wodę, a spoglądanie na jezioro zawsze przypomina mu o wszystkich pięknych sportach".

Był dopytywany, czy w takim razie można go także spotkać na jakiejś jednostce pływającej po Mazurach.

- No pewnie! - odparł. - Pływam na nartach, pływam na efoilu, pływam skuterem wodnym, ścigam się skuterami. Wszystko, co na wodzie, wszystko co pędzi, jest moje - mówił Hołowczyc.

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24

Hołowczyc: to jest bardzo ważne, by odpływać z uśmiechem na twarzy

Dopytywany o to, w jakich rejonach Mazur przebywa najczęściej, wskazał na Mikołajki, które, jak mówił, stanowią "królestwo rajdów". Od dwudziestu lat odbywają się tam bowiem rajdy samochodowe.

- Tam też są piękne zresztą wielkie jeziora, które czasami eksplorujemy całe - opowiadał. Jak dodał, zdarza mu się przypłynąć motorówką również do samego Giżycka.

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Gdy rozmawiająca z nim Dagmara Kaczmarek-Szałkow dociekała, jak szybko kierowcy rajdowemu udaje się przebyć trasę Giżycko-Mikołajki, ten podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo na wodzie. - Tam są kanały, w których trzeba wolno płynąć - jest określona prędkość. Zgodnie z przepisami nie wolno wytwarzać fali, nie wolno wstawiać kajaków na murki, bo zdarzały się takie przypadki - wyjaśniał.

- To jest bardzo ważne, żeby jednak z uśmiechem na twarzy odpływać i machać do ludzi, by było fajnie - dodał.

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