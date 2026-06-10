25 lat TVN24 Morze, góry, czas na Mazury. Urodziny TVN24 w sobotę w Giżycku Oprac. Ewa Żebrowska |

TVN24 w Giżycku w najbliższą sobotę 13 czerwca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W trakcie naszej urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" odwiedzamy miejsca, z których sami pochodzimy. Byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju, Mińsku Mazowieckim, Zakopanem i Słupsku - teraz nadszedł czas na Giżycko, miasto leżące w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Liczną ekipę TVN24, TVN24+ i tvn24.pl będzie można tam spotkać już 13 czerwca, od wczesnych godzin porannych. Znajdziecie nas w miejscu niezwykle charakterystycznym dla tego miasta - popularnej Ekomarinie.

Giżycko, widok od strony jeziora Kisajno Źródło zdjęcia: Shutterstock

25. urodziny TVN24 w Giżycku

Janek Piotrowski pracuje w naszej stacji od dziewięciu lat i przyznaje, że choć przez lata relacjonował wydarzenia z niezwykłych miejsc, to "nigdzie nie jest tak pięknie jak u nas, na Mazurach". Sam pochodzi z Giżycka. Zachęca, by przekonać się o urodzie tego miejsca już w najbliższą sobotę.

Swojego entuzjazmu przed sobotnim spotkaniem z widzami nie kryje też Piotr Kraśko, który w programie "Wstajesz i wiesz" opowiadał m.in. o maratonach, które przebiegł wśród mazurskich lasów i jezior. Zdarzyło mu się podziwiać ten region z powietrza. - Niewiele rzeczy widziałem w życiu z powietrza tak pięknych jak Mazury - przyznał. - Giżycko ma cudowną historię - zachwalał. - Jest tam jedyny most obrotowy w Europie, zamek, wieża ciśnień, wzgórze świętego Brunona. Pozostałości krzyżackie i rycerskie...

Giżycko, wejście do kanału od strony plaży Źródło zdjęcia: Krzysztof Gach/Shutterstock

Do Ekomariny zaprasza również Dagmara Kaczmarek-Szałkow. - To była po prostu miłość od pierwszego wejrzenia - mówi dziennikarka i prezenterka naszej stacji. - Kiedy rodzice zabrali mnie na wakacje na Mazurach, od razu pokochałam jeziora, drewniane "Brdy" (charakterystyczne domki letniskowe) w środku lasu, no i oczywiście pływanie na wszystkim, na czym się dało. To tam, w jeziorze Guzianka, nauczyłam się pływać. Pływałam na kajakach, na rowerach wodnych, na łódkach, na żaglówkach, na motorówkach. Tak jest do dziś. Od małego na Mazury na wakacje jeżdżą także moje dzieci. Staliśmy się motorowodniakami, kempingowcami i wszystkim to polecam. Dlatego spotkajmy się w tym najpiękniejszym miejscu w Polsce - zaprasza Kaczmarek-Szałkow.

Urodzinowa trasa TVN24

Na każdym przystanku urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" widzowie mogą sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, napić pysznej kawy i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje zostały przekazane w rzetelny sposób.

Każde ze spotkań to okazja, by poznać osobiście swoich ulubionych dziennikarzy. To też możliwość zobaczenia, jak wygląda telewizja "od kuchni", bo podczas każdego z przystanków część naszych programów była nagrywana na żywo - między innymi "Szkło kontaktowe" czy "Loża prasowa".

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Redagował AM