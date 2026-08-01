Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie. Kto się pojawi?
Miasteczko urodzinowe TVN24 w Koninie jest otwarte dla widzów od godziny 5.55. To okazja na rozmowę z naszymi dziennikarzami i poznanie kulisów pracy w telewizji. Gospodarzami dzisiejszego spotkania są korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch oraz reporterka działu zagranicznego "Faktów" TVN Katarzyna Sławińska.
O pogodzie będzie opowiadał Tomasz Zubilewicz. Na Plac Wolności zawitali także między innymi: Grzegorz Kajdanowicz, Hubert Kijek, Justyna Kosela i Maciej Sokołowski.
- Bardzo mi się tu podoba i ja teraz wiem już. Kasia, pamiętasz tą naszą zajawkę, jak mówiłaś i ty, i Maciek, że jedziecie do swojego fyrtla (okolicy)? To ja już wiem, o co chodzi, bo to jest twój fyrtel - zwrócił się Grzegorz Kajdanowicz do Sławińskiej.
Dziennikarka pochodzi z Konina. -To jest ten fyrtel. Dokładnie - przyznała.
W Koninie pojawią się goście specjalni
Na trasę urodzinową i tym razem zaprosiliśmy gości specjalnych. Będzie raper Mezo, a także piłkarka Anna Gawrońska oraz zawodniczki Klubu Piłkarskiego Medyka Konin.
Zadbaliśmy także o lokalne tradycje i symbole. Region Konina przybliżyli nam rozmówcy: Sławomir Pietras, historyk Kawalerii Ziemi Konińskiej i Maciej Chojnacki, rotmistrz Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej.
Na odwiedzających miasteczko urodzinowe czeka gorąca kawa. Widzowie będą mogli też zobaczyć od środka wóz transmisyjny oraz spróbować swoich sił jako reporter lub stanąć po drugiej stronie kamery - jako operator.
25 lat TVN24
W ramach urodzinowej trasy TVN24 "Jesteśmy stąd" odwiedziliśmy już między innymi Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko, Zakopane, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Tydzień temu byliśmy w Kielcach, gdzie pokazaliśmy widzom słynną Kadzielnię. W programie nie zabrakło rozmów ze znanymi Kielczanami, w tym z legendą telewizji Bożeną Walter, która opowiedziała o początkach TVN24.