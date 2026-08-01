Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie. Kto się pojawi?

Urodzinowa trasa TVN24 zawitała do Konina Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Miasteczko urodzinowe TVN24 w Koninie jest otwarte dla widzów od godziny 5.55. To okazja na rozmowę z naszymi dziennikarzami i poznanie kulisów pracy w telewizji. Gospodarzami dzisiejszego spotkania są korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch oraz reporterka działu zagranicznego "Faktów" TVN Katarzyna Sławińska.

O pogodzie będzie opowiadał Tomasz Zubilewicz. Na Plac Wolności zawitali także między innymi: Grzegorz Kajdanowicz, Hubert Kijek, Justyna Kosela i Maciej Sokołowski.

Dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN w Koninie Źródło zdjęcia: TVN24

- Bardzo mi się tu podoba i ja teraz wiem już. Kasia, pamiętasz tą naszą zajawkę, jak mówiłaś i ty, i Maciek, że jedziecie do swojego fyrtla (okolicy)? To ja już wiem, o co chodzi, bo to jest twój fyrtel - zwrócił się Grzegorz Kajdanowicz do Sławińskiej.

Dziennikarka pochodzi z Konina. -To jest ten fyrtel. Dokładnie - przyznała.

Grzegorz Kajdanowicz w Koninie: to jest ten fyrtel Źródło: TVN24

W Koninie pojawią się goście specjalni

Na trasę urodzinową i tym razem zaprosiliśmy gości specjalnych. Będzie raper Mezo, a także piłkarka Anna Gawrońska oraz zawodniczki Klubu Piłkarskiego Medyka Konin.

Zadbaliśmy także o lokalne tradycje i symbole. Region Konina przybliżyli nam rozmówcy: Sławomir Pietras, historyk Kawalerii Ziemi Konińskiej i Maciej Chojnacki, rotmistrz Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej.

Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie Źródło zdjęcia: TVN24

Na odwiedzających miasteczko urodzinowe czeka gorąca kawa. Widzowie będą mogli też zobaczyć od środka wóz transmisyjny oraz spróbować swoich sił jako reporter lub stanąć po drugiej stronie kamery - jako operator.

25 lat TVN24

W ramach urodzinowej trasy TVN24 "Jesteśmy stąd" odwiedziliśmy już między innymi Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko, Zakopane, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Tydzień temu byliśmy w Kielcach, gdzie pokazaliśmy widzom słynną Kadzielnię. W programie nie zabrakło rozmów ze znanymi Kielczanami, w tym z legendą telewizji Bożeną Walter, która opowiedziała o początkach TVN24.