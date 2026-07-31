25 lat TVN24 "Mogę ruszać w stronę mojego fyrtla". Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie

25 lat TVN24. Wszystkie drogi będą prowadzić do Konina Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Fyrtel? Pyry z gzikiem? Osoby, które znają te słowa, zapewne domyślają się, że kolejnym przystankiem urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" będzie Wielkopolska. 1 sierpnia zapraszamy naszych widzów na Plac Wolności w Koninie. Transmisja we "Wstajesz i weekend" już od godziny 5.55.

Urodzinowa trasa z okazji 25-lecia TVN24 to nie tylko transmisje z różnych części Polski. Każdy przystanek oznacza wydania specjalne naszych programów i spotkania z osobami, bez których nie byłoby stacji. W Koninie pojawią się między innymi: Katarzyna Sławińska, Maciej Woroch, Grzegorz Kajdanowicz, Tomasz Zubilewicz, Justyna Kosela, Nadia Rulak i Maciej Sokołowski.

"Jesteśmy stąd". Wyjątkowi goście w Koninie

- Bilety są - zapowiedział korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch. - Jeszcze trzeba tylko ten sprzęt spakować i mogę ruszać w stronę mojego fyrtla [dzielnicy] - deklaruje. W drodze do Konina jest także Maciej Sokołowski, który na co dzień informuje o najważniejszych wydarzeniach z Brukseli. Katarzyna Sławińska zdążyła już nagrać zaproszenie przy słynnym konińskim pomniku. - To jest pomnik konia, podobno najprzystojniejszego w Polsce i to jest symbol mojego miasta, bo jestem z Konina - mówi reporterka "Faktów".

- Myślę, że w sobotę wszystkie drogi będą prowadzić do Konina - zapowiedziała reporterka "Faktów po Południu" TVN24 Michalina Czepita, zapraszając do centrum Konina nie tylko jego mieszkańców, ale także widzów z innych regionów.

Jednym z urodzinowych gości będzie raper Mezo, pojawią się także członkowie Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej oraz zawodniczki klubu piłkarskiego Medyk Konin - tego samego, w którym pierwsze kroki stawiała Ewa Pajor, dzisiaj gwiazda FC Barcelona. - Wszystkiego oczywiście zdradzać nie możemy - zaznaczyła Michalina, opowiadając na antenie TVN24 o tym, kto pojawi się w Koninie.

Obecny we "Wstajesz i wiesz" Grzegorz Kajdanowicz przyznał, że nie zapoznawał się z planem na sobotę. - Moje doświadczenie z tych urodzinowych przystanków, a byłem w Kazimierzu [Dolnym - red.] nad Wisłą jest takie, że najlepiej jest improwizować, a nie przygotowywać się specjalnie - stwierdził gospodarz "Faktów" TVN.

Aleksander Przybylski z podcastu "Sekcja archeo" TVN24+ przypomniał, że to w Koninie znajduje się najstarszy znak drogowy w Polsce - kamienny romański słup milowy z połowy XII wieku. - Wiele osób kompletnie nie ma o tym pojęcia, bo Konin kojarzy przez pryzmat wydobycia węgla brunatnego, huty aluminium i tego przemysłu, który się tam rozwijał przez ostatnie ponad pół wieku - mówił dziennikarz. Podkreślił, że Konin jest miastem z bogatą historią i o tej historii będziemy też mówić w sobotę na Placu Wolności.

25 lat TVN24

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" odwiedziliśmy już między innymi Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko, Zakopane, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Tydzień temu byliśmy w Kielcach, gdzie pokazaliśmy widzom słynną Kadzielnię. W programie nie zabrakło rozmów ze znanymi Kielczanami, w tym z legendą telewizji Bożeną Walter, która opowiedziała o początkach TVN24.

Redagował AM