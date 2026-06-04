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25 lat TVN24

Dziennikarze TVN24 już w sobotę pojawią się w Słupsku. Co planują?

Słupsk 25-lat TVN24
Urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd". Zapraszamy do Słupska
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Trwa wielka urodzinowa trasa TVN24. W ten weekend zapraszamy nad morze, a właściwie prawie nad morze - bo do pięknego Słupska. W najbliższą sobotę, już od godz. 6:00 rano, będzie można tam spotkać m.in. rodowitą Słupszczankę - Arletę Zalewską, Gdańszczankę Patrycję Stockinger i Gdynianina Piotra Jaconia. Kogo jeszcze?

- Jestem taką osobą, która bez morza nie może - śmieje się Piotr Jacoń, dziennikarz i prezenter naszej stacji, znany świetnie widzom m.in. za sprawą rozmów "Piotr Jacoń. Bez polityki". Swoją kolejną rozmowę planuje przeprowadzić właśnie w ten weekend w Słupsku, a jego gościnią będzie znana rysowniczka i feministka Marta Frej. Jak mówił w czwartek w TVN24, bardzo się cieszy na to spotkanie, również ze względu na widzów, którzy przyjdą. - Bardzo liczę na waszą aktywną obecność - zachęcał. Jak tłumaczył, nasza urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd" to dla niego nie tylko opowieść o miejscach, z których jesteśmy, ale też dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.

Dziennikarze TVN24 zapraszają w ten weekend do Słupska. Trwa urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd"
Dziennikarze TVN24 zapraszają w ten weekend do Słupska. Trwa urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd"
Źródło zdjęcia: TVN24

- W końcu będziemy mogli spotkać się z naszymi widzami, uścisnąć im dłoń, porozmawiać nie tylko o naszej pracy, a w ogóle o życiu. Napić się kawy. Chętnie posłuchamy, jak żyje się w Słupsku, jak żyje się nad morzem - dodaje Patrycja Stockinger, prowadząca serwisy informacyjne podczas poranka "Wstajesz i wiesz". - To jest takie trochę "sprawdzam", czy dobrze to robimy - zauważył Piotr. - Bierzemy na klatę wszystkie uwagi - zapewnia Patrycja.

Ze Słupska pochodzi Arleta Zalewska, reporterka polityczna "Faktów" TVN i TVN24, współprowadząca "Podcast Polityczny" w TVN24+. Już wcześniej zapowiadała, że - wraz z Konradem Piaseckim - przygotują na ten dzień specjalnego newsa. - Na pewno będziemy opowiadali o tym, jak w pocie, trudzie, znoju, ale też w uśmiechu i radości wykuwa się "Podcast polityczny", skąd się te informacje biorą, jak się je zdobywa i jak to wygląda od kulis - zapowiadał Konrad.

Słupsk
Słupsk
Źródło zdjęcia: trabantos/Shutterstock

Spotkamy ich obok słupskiego Ratusza. Tam też zapraszamy mieszkańców. - Kiedyś myślałam, że bez polskiego morza nie jestem w stanie żyć. Bez jego piękna, spokoju, ale też bez jego bezkompromisowości. Dziś to, że wychowałam się blisko Bałtyku traktuje jak przywilej, kocham tam wracać - mówi Arleta Zalewska - W Słupsku mam rodzinę, przyjaciół, mam ludzi, którzy mnie ukształtowali. Mam cichą nadzieję, że wielu z nich spotkam w sobotę na placu Zwycięstwa. Chciałabym ich wyściskać i po prostu podziękować.

A skoro mowa o rodzinie - Arleta zaprosiła na rozmowę swoją siostrę, światowej klasy tancerkę, Kamilę Zalewską. Kamila tańczyła w teledyskach i na scenach takich gwiazd jak Robbie Williams, Rita Ora, Rihanna czy Kylie Minouge.

Jesteśmy stąd, czyli? Zobaczcie sami
Dowiedz się więcej:

Jesteśmy stąd, czyli? Zobaczcie sami

Mocna reprezentacja TVN24 w Słupsku

Przed ratuszem od samego rana będzie można obserwować pracę dziennikarzy, pierwsze relacje gospodarzy na żywo dla TVN24 i "Dzień Dobry TVN" oraz prognozę pogody Doroty Gardias. Do Słupska wybiera się naprawdę mocna reprezentacja naszej stacji, oprócz wymienionych wyżej pojawią się m.in: Adam Krajewski, Maciej Warsiński, Jan Błaszkowski, Marek Osiecimski czy Robert Kantareit.

Urodziny TVN24 - już w najbliższą sobotę w Słupsku
Urodziny TVN24 - już w najbliższą sobotę w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24

Naszym gościem będzie m.in. Patryk Galewski, szef kuchni, który przeszedł niezwykłą przemianę dzięki spotkaniu z księdzem Janem Kaczkowskim. Ich historię opowiada film "Johnny" z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej. Pojawi się też Igor Tracz, wielokrotny Mistrz Polski, Europy i Świata w wyścigach psich zaprzegów, opowie o pracy z psami, ale także o swojej działalności charytatywnej na rzecz Ukrainy.

Jesteśmy stąd. Zapowiedź trasy w Słupsku
Jesteśmy stąd. Zapowiedź trasy w Słupsku

Trasa urodzinowa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotkają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich jest ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. Po Słupsku, w najbliższych tygodniach odwiedzą Giżycko i Gorzów Wielkopolski.

Źródło: TVN24
Autorka/Autor: Redakcja
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Tagi:
TVN24Słupsk
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