25 lat TVN24 "To jest moje miejsce". TVN24 w sobotę obchodzi swoje urodziny w Zakopanem Oprac. Ewa Żebrowska |

25 lat TVN24. W sobotę 30 maja świętujemy urodziny w Zakopanem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nachodząca sobota to wyjątkowy dzień dla dziennikarzy stacji i portalu związanych z Małopolską. Ekipa TVN24, w ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd", zagości niedaleko Krupówek, by świętować razem z widzami nasze 25. urodziny. To właśnie w Zakopanem wielu naszych reporterów stawiało swoje pierwsze kroki.

- Najlepsze historie dzieją się na żywo, to spotkajmy się na żywo - zachęca Anna Seremak, która powita tam widzów wcześnie rano. Zapowiada też, że czeka na nich wiele niespodzianek.

Zakopane Źródło zdjęcia: TVN24

Urodzinowa trasa "Jesteśmy stąd". 30 maja w Zakopanem

Jak wyjaśnił Robert Kantereint, który prowadził czwartkowy program "Wstajesz i wiesz" - Zakopane każdy ma w sercu. Co przygotowaliśmy na 30 maja? Od wczesnego rana, bo już od godziny 6:00 będziemy czekać na widzów na Placu Niepodległości.

Znany m.in. z "Superwizjera" dziennikarz śledczy Bertold Kittel urodził się w Zakopanem, a dzieciństwo i młodość spędził na Podhalu. Jego rodzice - lekarze - są ciągle świetnie kojarzeni w tych okolicach. - Na Podhalu w tamtych czasach, bo może przywykliśmy już do trochę innej rzeczywistości, lekarze byli wyjątkiem - opowiadał na antenie TVN24. - Do dzisiaj słyszę: żyję dzięki pana ojcu - dodał poruszony.

On sam ciągle czuje, że to jego miejsce. - Ja tam mieszkałem przez wiele, wiele lat i mam tam bardzo dużo przyjaciół. To jest takie moje miejsce, do którego wracam - mówi dziennikarz śledczy. W sobotę będzie można go spotkać właśnie na Placu Niepodległości, a - jak zdradził - korzystając z okazji zostanie w Zakopanem kilka dni dłużej.

O godzinie 12.00 widzowie będą mogli obejrzeć na żywo program "Loża prasowa", który poprowadzi jego gospodyni Małgorzata Łaszcz. - Zapraszam, żebyście przyszli, zadawali pytania, może nas trochę sprowokowali - zachęcała we "Wstajesz i wiesz". W wyjątkowej edycji programu, który w tym roku również obchodzi swoje 25-lecie, oprócz Bertolda Kittela zobaczymy człowieka-instytucję na Podhalu - Jerzego Jureckiego z "Tygodnika Podhalańskiego", rodowitego Zakopiańczyka i "legendę" tego miejsca Macieja Pałahickiego z RMF oraz pochodzącą z Krakowa Katarzynę Kolendę-Zaleską, jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek naszej stacji.

Bertold Kittlel i Małgorzata Łaszcz Źródło zdjęcia: TVN24

Wśród gospodarzy w Zakopanem pojawią się również pracujący tu na co dzień Renata Kijowska, krakowska reporterka "Faktów" TVN, czy miejscowy reporter i rodowity Zakopiańczyk Maciej Stasiński. Dojadą do nich m.in. Brygida Grysiak, Anna Seremak, Małgorzata Kukuła, Mateusz Półchłopek, Konrad Borusiewicz, Grzegorz Jarecki, Marcin Kwaśny i Dorota Gardias, która nie tylko zaprezentuje pogodę, ale też zaśpiewa.

Urodziny TVN24. Goście w Zakopanem

Naszym rozmówcą będzie Andrzej Gąsienica czyli Jędrek z Zakopanego, znany świetnie widzom z anteny TTV i TVN. Jędrek pochodzi z najstarszego zakopiańskiego rodu - Gąsieniców, a jego dziadek wnosił elementy krzyża na Giewont. Pielęgnuje góralską tradycję i historię swojej rodziny.

Spotkamy się również ze znakomitymi snowboardzistami: Aleksandrą Król-Walas - dwukrotną brązową medalistką mistrzostw świata oraz Oskarem Kwiatkowskim - mistrzem świata i olimpijczykiem. Oboje pochodzą z Zakopanego. O góralskich przysmakach porozmawiamy ze słynnym kucharzem Andrzejem Polanem, który pochodzi z Małopolski.

Jeśli Zakopane to również góralska muzyka. U nas posłuchacie jej w niezrównanym wykonaniu Hanki Rybki, wszechstronnej wokalistki z Podhala, która koncertuje na całym świecie.

Urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd"

Z okazji naszego ćwierćwiecza, w ramach trasy "Jesteśmy stąd", odwiedzamy miasta i regiony, z którymi związane są osoby tworzące TVN24. W ostatnich tygodniach byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju i Mińsku Mazowieckim. Na każdym przystanku trasy widzowie mogą sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, napić pysznej kawy i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje zostały przekazane w rzetelny sposób.

Redagował AM