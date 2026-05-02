"Widoki zapierające dech w piersiach". Reporter TVN24 leciał szybowcem nad Bielskiem-Białą
- Jesteśmy w szybowcu, który został wyprodukowany w Bielsku-Białej - mówił reporter TVN24. Jak relacjonował, "widoki zapierają dech w piersiach".
Artur Molęda leciał z pilotem doświadczalnym Mariuszem Stajewskim, który szybowcami zaczął latać niemalże 40 lat temu. - Zauroczenie widokiem z powietrza, spod chmur, trzyma mnie cały czas - podkreślił Stajewski. Jak opowiadał, "każdy lot jest inny". - Nie chodzi tylko o aspekt techniczny, ale również okoliczności, w których się go wykonuje - dodał.
Urodzinowa trasa TVN24
Bielsko-Biała to trzeci przystanek na urodzinowej trasie TVN24. Wcześniej byliśmy w Siemiatyczach i Kazimierzu Dolnym.
"Jesteśmy stąd" to jubileuszowa trasa, w ramach której dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz TVN24+ spotkają się z widzami i mieszkańcami w swoich rodzinnych miejscowościach.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24