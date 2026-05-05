Urodzinowa trasa TVN24. Zapraszamy do Łodzi!

Urodzinowa trasa TVN24 pod hasłem "Jesteśmy stąd" w najbliższą sobotę - 9 maja - zawita do Łodzi. Już od samego rana w centrum kultury EC1 powitają naszych widzów między innymi łódzka reporterka "Faktów" Marzanna Zielińska i pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego dziennikarz "Superwizjera" Jarosław Jabrzyk.

- Dla "Superwizjera" i dla całej naszej redakcji to szczególna akcja, bo my wszyscy jesteśmy stąd. W sensie nie stąd, z Warszawy, tylko z Polski, skądś - przybliżał ideę naszych spotkań we "Wstajesz i Wiesz" Jarosław Jabrzyk. - Poza celebracją naszych urodzin to też będzie moment, żeby pogadać z ludźmi. Najczęstszym pytaniem i frazą, jaką słyszę od ludzi, jest: panie redaktorze, wy to się powinniście zająć... i te trzy kropki. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać, to ja tam na miejscu będę - zapewnił.

- Chcemy się z państwem spotkać, żeby pokazać naszą pracę od kuchni - podkreśla Marzanna Zielińska. - Pokażemy wam, jak to robimy. Pokażemy wam pracę operatorów, producentów, redaktorów i super rzecz - nasz najlepszy w Europie wóz transmisyjny. Wygląda trochę jak centrum sterowania NASA, z tym, że jest o tyle lepszy, że NASA co jakiś czas pokazuje jakiś lot w kosmos, a my, dzięki naszym wozom transmisyjnym, pokazujemy wam rzeczywistość z całej Polski, z różnych miejsc w Europie, właściwie na co dzień - opisywała. - Będzie można wejść do takiego wozu, podotykać różnych narzędzi, żeby zobaczyć, jak to działa. Operatorzy podpowiedzą, jak się kręci różne wydarzenia, a producenci opowiedzą, jak to się robi, żeby wszystko się spięło - dodała dziennikarka.

"Jesteśmy stąd" to jubileuszowa trasa, w ramach której dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz TVN24+ spotkają się z widzami i mieszkańcami w swoich rodzinnych miejscowościach. W ostatnią sobotę urodzinowa trasa TVN24 zawitała do Bielska-Białej. Wcześniej byliśmy w Siemiatyczach i Kazimierzu Dolnym.

