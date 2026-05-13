25 lat TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. 16 maja odwiedzimy Lądek-Zdrój

W najbliższą sobotę 16 maja spotkamy się z widzami w uzdrowiskowej części Lądka-Zdroju. To kolejny przystanek na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd". Nasi goście, na których czekamy od godz. 8, będą mogli między innymi wziąć udział w warsztatach dziennikarskich, porozmawiać z ulubionymi reporterami, zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie i napić się kawy.

TVN24 w Lądku-Zdroju. Co przygotowaliśmy

Wizyta w Lądku-Zdroju ma wyjątkowy wymiar, o czym mówiono w porannym programie "Wstajesz i wiesz" w środę. Niespełna dwa lata temu region dotknęła katastrofalna powódź, która odcięła to miejsce od świata. Podczas sobotniego spotkania z widzami nie tylko podzielimy się kulisami naszej pracy, ale też posłuchamy historii naszych gości.

- Jedziemy tam też po to, by z ludźmi stamtąd porozmawiać o tym, w jaki sposób odbudowywali swoje domy, lokalne ojczyzny, miejscowości. To będzie jeden z głównych tematów naszej obecności w Lądku-Zdroju - mówił we "Wstajesz i wiesz" Łukasz Jedliński. - Ja wtedy tam byłem - przyznał Jacek Tacik nawiązując do powodzi w Lądku-Zdroju. - Udało nam się z ekipą dotrzeć przed główną falą powodziową, kiedy jeszcze było spokojnie.

Pochodzący z Wrocławia reporter "Faktów" Jacek Tacik opowie też, jak wygląda praca dziennikarza w odległych, niebezpiecznych miejscach. - To będzie szansa, żeby spotkać się z widzami i opowiedzieć o tym, co tak naprawdę robimy, jeżdżąc w takie miejsca jak Ukraina, Bliski Wschód, Izrael, a czego nie widzicie przed kamerami - mówił Tacik. - Nie wszystko da się pokazać, nie wszystko można i nie na wszystko jest czas.

Których dziennikarzy jeszcze spotkamy w Lądku-Zdroju? Będą tam między innymi Katarzyna Górniak, Monika Krajewska, Tomasz Kanik, Olga Mildyn, Paweł Popkowski, Maja Popielarska, Piotr Karpiński, Rafał Wojda, Radomir Wit i Patryk Michalski. Jacek Tacik będzie podpisywał swoją książkę "Koniec świata na południe od Tel Awiwu".

Urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd"

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" odwiedzamy miasta i regiony, z którymi związane są osoby tworzące TVN24, nie tylko dziennikarze. W ciągu ostatnich tygodni byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej i Łodzi. Na każdym przystanku trasy widzowie mogą zobaczyć telewizję od kuchni, sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić wóz transmisyjny i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje zostały przekazane w rzetelny sposób.