25 lat TVN24 TVN24 już w Łodzi. "Dołączcie!"

W sobotę rano dziennikarki "Faktów" TVN Anita Werner i Marzanna Zielińska powitały widzów z Hali Maszyn EC1, gdzie odbywa się kolejne spotkanie z serii "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24.

Marzanna Zielińska wspominała, że mieszkała przy jednej z ulic Starego Polesia. - Dzisiaj to jest Pogonowskiego, wtedy to była Zakątna - opowiadała. Jak mówiła, znajduje się tam też jej dawna szkoła podstawowa numer 152. - Zapraszam wszystkich z Polesia i wszystkich z Retkini bo to moje osiedle na którym miałam swoje pierwsze mieszkanie i mam [do niego - red.] ogromny sentyment - wyznała.

Anita Werner opowiadała o swoich wspomieniach z łódzkimi Bałutami.- Chodziłam do 166 szkoły podstawowej. A poźniej to był "koper", czyli pierwsze LO w Łodzi imienia Mikołaja Kopernika i na tych Bałutach mieszkałam, na Limance - mówiła.

- Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Bałut z Limanki! Serdecznie państwa zapraszam, dołączcie! - zachęcała.

"Kosmiczne aspekty" Łodzi

Wśród atrakcji czekających na naszych gości w Łodzi są specjalne wozy transmisyjne używane przez TVN24. Ale można oglądać też inne ciekawe maszyny. Hubert Kijek, prowadzący program "Kijek w kosmosie" pokazał marsjańskiego łazika polskiej produkcji o imieniu Rex, którym sterują studenci łódzkiej politechniki.

- Takie technologie są budowane przez studentów w całej Polsce, także w Łodzi - mówił dziennikarz. Jak zaznaczył, to właśnie z tego miasta pochodzi też astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. - Łódź też jest kosmiczna i to chcemy państwu pokazywać tu w tym mieście. Tych akcentów jest zdecydowanie więcej, tych naukowców, którzy wyszli z tego miasta i chcemy to tutaj pokazywać - kontynuował.

W Łodzi spotka się z państwem też reporter TVN24 i wielki miłośnik tego miasta Piotr Borowski.

Już od godziny 6 rano można obserwować pierwsze relacje na żywo dla TVN24 i "Dzień Dobry TVN", a Magda Adamowicz przedstawia najświeższą prognozę pogody dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie dziennikarz TVN24 BiS Hubert Kijek, który o wyprawach w kosmos wie wszystko i marzy, by tam polecieć. W łódzkich urodzinach wezmą udział także nasi dziennikarze: Arleta Zalewska, Anna Wilczyńska, Ewa Wagner, Marta Kolbus, Konrad Piasecki, Joanna Stempień, Bartosz Żurawicz, Piotr Borowski i szef "Superwizjera" TVN Jarosław Jabrzyk.

Jeśli Łódź, to oczywiście słynna "filmówka", o której opowie Ewelina Witenberg. Wśród gości pojawi się popularny stand-uper Rafał Pacześ, a także koszykarz Marcin Gortat, którzy są związani z regionem.

Na odwiedzających czekają wozy transmisyjne, fotobudka AI, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić, jak wyglądałby w roli reportera oraz warsztaty dobrego mówienia.

Z Łodzi będziemy nadawać specjalne wydanie "Podcastu politycznego" dziennikarskiego duetu. Zapraszają Arleta Zalewska i Konrad Piasecki - kolejne odcinki podcastu znajdziecie w TVN24+.

"Jesteśmy stąd"

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce. W najbliższych tygodniach na trasie "Jesteśmy stąd" znajdzie się m.in. Lądek Zdrój, Mińsk Mazowiecki i Zakopane.

