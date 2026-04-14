25 lat TVN24 "Dzień dobry z Siemiatycz". Wyjątkowa trasa z okazji urodzin TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę od rana dziennikarze TVN24 Joanna Kryńska, Radosław Mróz i Maja Popielarska prowadzą specjalne relacje z Siemiatycz. - Jestem ogromnie wzruszona. To jest miejsce, z którego jestem, w którym się urodziłam. To są cudowne Siemiatycze - powiedziała Kryńska.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO:

OGLĄDAJ: Dziś jesteśmy w Siemiatyczach. Oglądaj TVN24

- Podlasie to dom. Miejsce spotkania z bliskimi. Bardzo się cieszę, że urodziny stacji będziemy obchodzić razem z naszymi widzami w całej Polsce. Jadąc do Siemiatycz jedziemy do siebie - mówił Radosław Mróz. - To będzie ciepła, serdeczna wizyta. Będą rozmowy z fascynującymi ludźmi regionu. Nie mogę się doczekać spotkania z mieszkańcami i widzami - dodawał.

Strefę TVN24 znajdą państwo w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (Legionów Piłsudskiego 1). Działa od godziny 8 do godziny 16. Czekają tam liczne atrakcje, które pozwolą zajrzeć za kulisy pracy redakcji. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Joannę Kryńską i Radosława Mroza, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, zobaczyć, jak realizowane są wejścia antenowe.

Siemiatyczanie będą mieli okazję spotkać się z dziennikarzami TVN24 i porozmawiać o ich pracy, między innymi z Mają Popielarską, która podzieli się swoją wiedzą na temat ogrodów i roślin. - Niezwykle cieszymy się na spotkanie z państwem. A ponieważ pogoda ma być doskonała - ma świecić słońce i ma być ciepło - to będziemy mieć piękny wspólny dzień - zapraszała dziennikarka i prezenterka pogody.

Wyjątkowi goście z Podlasia

Widzowie TVN24 zobaczą na antenie osoby związane z Podlasiem. W Poranku pojawi się między innymi dr Jan Domitrz, lekarz specjalizujący się w leczeniu niepłodności i procedurze in vitro, który przez lata związany był zawodowo z północno-wschodnią Polską. W części poświęconej tematom zdrowotnym w podcaście "Wywiad medyczny" pojawi się dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, lekarka i ekspertka systemu ochrony zdrowia, która wielokrotnie podejmowała działania dotyczące dostępności leczenia również w mniejszych ośrodkach, takich jak te na Podlasiu.

W nagrywanych na miejscu programach nie zabraknie także akcentów kulturalnych. Pojawi się m.in. influencer Kolorek (Karol Stefanowicz), znany popularyzator swojego regionu. Pochodzi z Białegostoku i jest dumny z podlaskiej gwary, a jego znakiem rozpoznawczym jest zwrot "dla mnie się podoba". Pojawi się też duet Swada & Niczos, którego twórczość wyrasta z inspiracji kulturą Podlasia i łączy nowoczesne brzmienia z lokalną tradycją oraz językiem.

- Przyjeżdżamy do miejsc, w których się urodziliśmy i chcemy pokazać telewizję taką, jaka ona jest. Chcemy pokazać naszą pracę - mówił reporter "Faktów" TVN Dariusz Łapiński. Jak zapowiadał, do Siemiatycz przyjedzie "najfajniejszy i największy wóz" TVN24, którego on sam jeszcze nie widział. - Będzie można wejść do środka - zapewniał.

25 urodziny TVN24. Pokazujemy nasze mobilne studio telewizyjne Źródło: TVN24

Wszystkie szczegóły dotyczące spotkania TVN24 w Siemiatyczach znajdziecie w naszych social mediach.

Wszystkie programy użytkownicy będą mogli zobaczyć w serwisie TVN24+. Siemiatycze to pierwsze miejsce na urodzinowej trasie TVN24. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą m.in. Kazimierz Dolny, Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą.