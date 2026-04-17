25 lat TVN24 Monika Olejnik zaprosiła do Siemiatycz wyjątkowego gościa

Dziennikarze TVN24 zapraszają do Siemiatycz na wspólne świętowanie 25. urodzin stacji

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" zorganizowanej z okazji 25. urodzin naszej stacji dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce. Na początek - Siemiatycze. Jak mówiła w piątkowym "Dzień Dobry TVN" pochodząca z tego miasta Joanna Kryńska, urodziny stacji spędzimy "z tymi, których uwielbiamy, kochamy, z którymi świetnie spędza się czas". Jak wyznała autorka podcastu "Wywiad medyczny" Siemiatycze i Podlasie są jej wyjątkowo bliskie i jest "serio stremowana". - Spokojnie, do swoich jedziesz - dodawał jej otuchy Radosław Mróz, który również pochodzi z Podlasia.

Dziennikarze żartowali, że "trzeba tam jechać głodnym", gdyż region słynie z gościnności i pysznego jedzenia. - Jesteśmy jutro od samego rana. "Wstajesz i weekend" od godziny 5.55, jesteśmy przed Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury - zapowiedział dziennikarz Radosław Mróz.

TVN24 w Siemiatyczach. Monika Olejnik i gość specjalny

- Jadę, jadę do Siemiatycz - cieszyła się Monika Olejnik. W "Dzień Dobry TVN" zdradziła też, kogo tam zabiera. W Siemiatyczach zrealizuje odcinek programu "Monika Olejnik otwarcie", do którego zapraszani są ludzie spoza polityki. - Będzie ze mną Tomek Organek - zapowiedziała. A Joanna Kryńska dodała, że popularny muzyk związany jest z Podlasiem.

Strefę TVN24 znajdą państwo w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (Legionów Piłsudskiego 1). Od godziny 8:00 do 16:00 w sobotę będą tam czekać liczne atrakcje, które pozwolą zajrzeć za kulisy naszej pracy. W programie m.in. warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Joannę Kryńską i Radosława Mroza czy zwiedzanie nowoczesnego wozu transmisyjnego. Będzie też można zobaczyć, jak realizowane są wejścia antenowe czy porozmawiać z dziennikarzami związanymi tak z naszą stacją, jak i Podlasiem - Mają Popielarską i Dariuszem Łapińskim.

Widzowie TVN24 zobaczą na antenie m.in. doktora Jana Domitrza, lekarza specjalizującego się w leczeniu niepłodności i procedurze in vitro, który przez lata związany był zawodowo z północno-wschodnią Polską. W podcaście "Wywiad medyczny" pojawi się dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, lekarka i ekspertka systemu ochrony zdrowia, która wielokrotnie podejmowała działania dotyczące dostępności leczenia również w mniejszych ośrodkach. Nie zabraknie także akcentów kulturalnych. Pojawi się m.in. influencer Kolorek (Karol Stefanowicz), znany popularyzator swojego regionu oraz duet Swada & Niczos, którego twórczość wyrasta z inspiracji kulturą Podlasia i łączy nowoczesne brzmienia z lokalną tradycją oraz językiem.

Redagował AM