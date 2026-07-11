25 lat TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy. "Czekamy na państwa"

25-lecie TVN24. Twórca internetowy i przewodnik po Bydgoszczy Mikołaj Buzała "Nieciekawe" o rzece Brda Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Gospodarzami są świetnie znani z anteny naszej stacji: Agata Wolna i pochodzący z tego miasta Robert Kantereit.

Na Wyspie Młyńskiej czekają też na was między innymi Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Bartłomiej Ślak, Dominika Ziółkowska, Dorota Gardias i Marta Ulatowska-Jesse.

- Czekamy na państwa, na wymianę myśli, doświadczeń. Ja się nie mogłam doczekać - mówiła po godzinie 6 Dominika Ziółkowska.

- Gwarantujemy dobrą zabawę - zachęcała Agata Wolna. - Mam nadzieję, że państwo będą uczestniczyć w różnych atrakcjach, a tych jest bez liku - dodała.

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Dziennikarze TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24

Co będzie się działo w Bydgoszczy?

O godz. 11 rozpoczną się warsztaty pogodowe prowadzone przez Dorotę Gardias. Będzie też można porozmawiać z reporterami TVN24, którzy opowiedzą o kulisach swojej pracy, a także obserwować nagrania podcastów TVN24+ - medycznego Joanny Kryńskiej i politycznego Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

Zaplanowano wyjątkowe spotkanie z dziennikarzami programu "Czarno na białym", który obchodzi swoje 15-lecie. Wspólnie z widzami obejrzą cztery reportaże. Po każdej projekcji reporterzy opowiedzą o kulisach powstawania materiałów, jak wygląda praca reporterów, z czym mierzą się podczas produkcji, odpowiedzą też na pytania widowni.

Bydgoszcz, Polska Źródło zdjęcia: Shutterstock

Na odwiedzających czekają również wyjątkowi goście związani z Bydgoszczą i regionem.

Nasi dziennikarze rozmawiali z twórcą internetowym i przewodnikiem po Bydgoszczy Mikołajem Buzałą "Nieciekawe" oraz Zespołem Pieśni i Tańca "Płomienie" oraz z cenionym ginekologiem i położnikiem prof. Maciejem Sochą.

25-lecie TVN24. Twórca internetowy i przewodnik po Bydgoszczy Mikołaj Buzała "Nieciekawe" o rzece Brda Źródło: TVN24

Porozmawiamy także z legendą polskiego żużla - Tomaszem Gollobem, jednym z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Nie zabraknie także tematu kajakarstwa, które jest jedną z wizytówek miasta.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Płomienie" w miasteczku urodzinowym TVN24 Źródło: TVN24

Redagował AM