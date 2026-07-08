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25 lat TVN24

Trasa urodzinowa TVN24 zawita do Bydgoszczy. Zapraszamy już 11 lipca

Bydgoszcz, Polska
"Nieoczekiwana zamiana miejsc" we "Wstajesz i wiesz"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd" będzie Bydgoszcz. W najbliższą sobotę, 11 lipca, będzie tam można spotkać dziennikarzy naszej stacji, zobaczyć kulisy telewizji na żywo i wziąć udział w licznych wydarzeniach przygotowanych z okazji 25-lecia TVN24. Temat wydarzenia pojawił się w środę we "Wstajesz i wiesz".

11 lipca urodzinowa trasa TVN24 zawita do Bydgoszczy. Gospodarzami tym razem będą znani świetnie z anteny naszej stacji: Agata Wolna i pochodzący z tego miasta Robert Kantereit. Ale na Wyspie Młyńskiej oraz w Młynach Rothera od samego rana będzie można spotkać także między innymi Joannę Kryńską, Radosława Mroza, Arletę Zalewską, Konrada Piaseckiego, Bartłomieja Ślaka, Dominikę Ziółkowską, Dorotę Gardias, Mariusza Sidorkiewicza czy Patrycję Redo-Łabędziewską.

Bydgoszcz, Polska
Bydgoszcz, Polska
Źródło zdjęcia: Shutterstock

O urodzinowym spotkaniu z widzami w Bydgoszczy rozmawiali w środowym "Wstajesz i wiesz" Agata Wolna, Robert Kantereit i Bartłomiej Ślak. Na początku doszło do... nieoczekiwanej zamiany miejsc. - Ja uważam, że teraz powinna nastąpić nieoczkiwana zamiana miejsc, dlatego że z gospodarza stajesz się gościem, ponieważ to ty będziesz rozdawał karty w Bydgoszczy, ty nas przyjmiesz u siebie - mówiła Wolna do Kantereita, który prowadził poranny program stacji. I rzeczywiście zamienili się miejscami. - Mam przygotowany cały zestaw pytań - dodała.

Zamiana miejsc we "Wstajesz i wiesz"
Zamiana miejsc we "Wstajesz i wiesz"
Źródło zdjęcia: TVN24

Dziennikarze rozmawiali o tym, jak Bydgoszcz się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. - Jak ktoś dawno w Bydgoszczy nie był i patrzy na te zdjęcia, to widzi, jak bardzo przez te 25 lat Bydgoszcz się zmieniła. Kiedyś były żarty, że nikt nie jeździ do Bydgoszczy, że to taka biedniejsza siostra Torunia. Myślę, że to już zupełnie nieprawda - zauważył Ślak.

Mówili także o przepływającej przez miasto rzece. - Część z państwa zna pewnie Brdę z tej wersji spływowej, kajakowej, bo ona płynie przez Bory Tucholskie, gdzieś tam na Kaszubach ma swój początek i meandruje tak przez 200 kilometrów. Kończy się w Bydgoszczy i tutaj wpada do Wisły - mówił Kantereit.

Co będzie się działo w Bydgoszczy?

Na miejscu w sobotę czekać będą na widzów wyjątkowe atrakcje. O godz. 11:00 rozpoczną się warsztaty pogodowe prowadzone przez Dorotę Gardias. Będzie też można porozmawiać z reporterami TVN24, którzy opowiedzą o kulisach swojej pracy, a także obserwować nagrania podcastów TVN24+ - medycznego Joanny Kryńskiej i politycznego Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

Zaplanowano wyjątkowe spotkanie z dziennikarzami programu "Czarno na białym", który obchodzi swoje 15-lecie, którzy - wspólnie z widzami - obejrzą cztery reportaże. Po każdej projekcji reporterzy opowiedzą o kulisach powstawania materiałów, jak wygląda praca reporterów, z czym mierzą się podczas produkcji, odpowiedzą też na pytania widowni.

Na odwiedzających czekać będą również wyjątkowi goście związani z Bydgoszczą i regionem. Wśród nich legenda polskiego żużla - Tomasz Gollob, jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. - Porozmawiamy sobie trochę o tym, gdzie panowie chodziliście do szkoły, gdzie spędzaliście czas, gdzie graliście w piłkę - mówił Bartłomiej Ślak, zwracając się do Roberta Kantereita. - Porozmawiamy też z Tomkiem o tym, co u niego, bo dawno nie był widziany na naszej antenie, dlatego bardzo się cieszę, że do nas dołączy, bo to też jego miasto - mówił.

Bydgoszcz, Polska
Bydgoszcz, Polska
Źródło zdjęcia: Shutterstock

W sobotę w Bydgoszczy porozmawiamy też z cenionym ginekologiem i położnikiem prof. Maciejem Sochą, a także twórcą internetowym Mikołajem Buzałą "Nieciekawe". Dziennikarze porozmawiają też, a może i zatańczą, z Zespołem Pieśni i Tańca "Płomienie" oraz muzykami The Big Bike Orchestra. Nie zabraknie także tematu kajakarstwa, które jest jedną z wizytówek miasta.

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TVN24Bydgoszcz
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