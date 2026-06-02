Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zapowiadają "specjalnego newsa". Co będą robić w Słupsku?

Trasa urodzinowa TVN24 przenosi się do Słupska. Z tego pomorskiego miasta pochodzi dziennikarka "Faktów" TVN i współprowadząca "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska. Razem z Konradem Piaseckim opowiedzieli we wtorek, co szykują na najbliższą sobotę.

Już 6 czerwca kolejny przystanek na trasie z okazji 25-lecia naszej stacji. "Jesteśmy stąd" przeniesie się do Słupska. Od samego rana do godziny 16:00 przed miejskim ratuszem będzie można spotkać się i porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Na miejscu będą między innymi Arleta Zalewska, Konrad Piasecki, Robert Kantereit, Maciej Warsiński i Dorota Gardias.

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki zapraszają do Słupska

Arleta Zalewska pochodzi ze Słupska. Jak mówiła we wtorek w programie "Wstajesz i Wiesz", tam się urodziła, chodziła do przedszkola, szkoły, a studiowała "nie tak daleko" - w Gdańsku. Choć Słupsk nie leży nad samym morzem, do bałtyckich plaż nie miała daleko. - Mieszkałam bardzo blisko trasy wyjazdowej na Ustkę. (...) Nie będę ukrywać, że śmigaliśmy czasem z lekcji na PKS albo na pociąg do Ustki - wspominała dziennikarka "Faktów" TVN.

Konrad Piasecki, choć urodził się w Warszawie, poprzez rodzinę żony jest zwiazany z pobliskim Lęborkiem. - W tych okolicach nadmorskich spędziłem naprawdę sporą część swojego życia, chociaż to było życie wyłącznie wakacyjne i okołowakacyjne - mówił prowadzący programów "Kawa na ławę" i "Rozmowa Piaseckiego".

Robert Kantereit, prowadzący "Wstajesz i Wiesz" pytał kolegów, jakie lubią ryby. Piasecki zaznaczył, że "lubi wszystkie, trochę zależy to od przyrządzenia". - Ja jestem team dorsz - podkreśliła Zalewska. Sam Kantereit preferuje flądrę. - Tego wszystkiego będzie można zasmakować od 6 rano do 16 przed miejskim ratuszem - mówiła Zalewska. - To znane miejsce w Słupsku, ogromny parking, centrum miasta (...). Jest wieża ratuszowa, na którą mam nadzieję będziemy się wspinać, jest 180 schodów - dodała. Dziennikarze rozważali nawet plan spływu Słupią, która przepływa przez Słupsk i dalej meandruje w kierunku morza.

Urodziny TVN24 i "specjalny news" ze Słupska

W sobotę w Słupsku mieszkańcy będą mogli posłuchać między innymi specjalnego wydania "Podcastu politycznego", który współtworzą Zalewska i Piasecki - Mamy taki pomysł na Słupsk i na "Podcast polityczny" (...), żeby może poszperać przez te ostatnie dni przed sobotą i przygotować jakiś specjalny news dla naszych słupskich widzów i tam coś może opowiemy - zapowiedziała Arleta Zalewska. - Na pewno będziemy opowiadali o tym, jak w pocie, trudzie, znoju, ale też w uśmiechu i radości wykuwa się "Podcast polityczny", skąd się te informacje biorą, jak się je zdobywa i jak to wygląda od kulis - zapowiadał Konrad Piasecki.

- Robert będzie opowiadał o urokach Bydgoszczy (skąd pochodzi Kantereit - red.) i Słupska, Arleta o urokach Słupska, a ja i wszyscy będziemy opowiadali o urokach polityki i pracy dziennikarskiej - podsumował Piasecki.

Trasa urodzinowa TVN24

Poprzednim, siódmym przystankiem urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd", było Zakopane. W ostatnich tygodniach byliśmy już też w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju i Mińsku Mazowieckim. Na każdym przystanku trasy widzowie mogą sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, napić pysznej kawy i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje były przekazywane w rzetelny sposób.

