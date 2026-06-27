Z humorem o Szczecinie. Urodzinowe spotkanie z Henrykiem Sawką

Z humorem o Szczecinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas urodzinowego spotkania w Szczecinie reporterzy TVN24 spotkali się z Henrykiem Sawką - satyrykiem, ilustratorem i rysownikiem, który wielokrotnie gościł na antenie TVN24. Okazuje się, że jego przygoda z naszą stacją zaczęła się 21 lat temu.

- Byłem jurorem w Maratonie Uśmiechu u pani Bożeny Walter. W każdym finale to ja te samochody przyznawałem jako nagrody, a potem w 2005 roku Grzegorz Miecugow zaprosił mnie do swojego programu, w którym robiłem rysunki. Pamiętam, że pierwsze wybory komentowaliśmy - te słynne wybory w 2005 roku - powiedział Sawka.

Na urodzinowej trasie TVN24 gościem był Henryk Sawka Źródło zdjęcia: Tomasz Twardowski/TVN24

Anita Werner zapytała satyryka o to, czy da się rysować bez polityki. - Wszystko jest polityką. To, co my robimy, to jest polityka. Nam się wydaje, że jej nie uprawiamy, ale w mikro sprawach uprawiamy politykę i dyplomację. Nie mówimy sobie prawdy, komplementujemy się, a tak naprawdę myślimy coś innego - skomentował.

Instrukcja obsługi Szczecina

Na koniec Henryk Sawka przedstawił "instrukcję obsługi Szczecina". - Każdy, kto przyjeżdża do Szczecina po raz pierwszy, powinien przyjechać w to miejsce, czyli do Morskiego Centrum Nauki. Bierzemy najprostszą jednostkę pływającą, jaka tylko się nam nawinie i oglądamy Szczecin od wody i tu mamy piękne widoki - zachęcał znany rysownik.

Rozmowa z Henrykiem Sawką Źródło zdjęcia: TVN24

Przypomniał, że w pobliżu jest Zamek Książąt Pomorskich i Politechnika Szczecińska, której absolwentem jest m.in. Karol Strasburger.

- A tam dalej, w budynku muzeum, gdzie jest Teatr Współczesny, stała kopia pomnika Colleoniego - takiego kondotiera. Oryginał jest w Wenecji. Kopia potem została zabrana do Warszawy i stała na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych i Szczecin postanowił się o kopię dopominać, żeby ją tutaj przenieść. Okazało, że to jest niemożliwe, więc Szczecin wymyślił, że zrobi kopię kopii i to ona pojechała do Warszawy, a tutaj jest już prawdziwa kopia na Placu Lotników - powiedział Sawka.

Ci z Państwa, którzy zdecydują się dziś wziąć udział w urodzinach TVN24 w Szczecinie, będą mieli szansą podejrzeć Henryka Sawkę podczas pracy. Markery są, sztaluga z pustą kartką też. A pomysł na rysunek?

- Chcemy nawiązać do historii, a jednocześnie zrobić coś współczesnego, żeby było śmiesznie, czyli będziemy znaczyć teren - zachęcał rysownik.

Czekamy na widzów przy "dźwigozaurach"

Zespół tworzący szczeciński ośrodek TVN24, a także inne twarze znane z anteny, w sobotę od rana czekają na widzów przy "dźwigozaurach" na Łasztowni. W ciągu dnia pojawią się tam między innymi Maciej Knapik, Anita Werner, Natalia Madejska, Alicja Rucińska, Artur Molęda i Sebastian Napieraj.

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Szczecinie Źródło zdjęcia: Tomasz Twardowski / TVN24

Tak wygląda praca szczecińskiego ośrodka TVN24

Urodzinowa trasa pod hasłem "Jesteśmy stąd" to część obchodów 25-lecia TVN24. Telewizja rozpoczęła nadawanie w 2001 roku. Jest pierwszą informacyjną stacją telewizyjną w historii mediów w Polsce.

W ostatnich tygodniach byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju i Mińsku Mazowieckim, Słupsku, Zakopanem czy Gorzowie Wielkopolskim.

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