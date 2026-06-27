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25 lat TVN24

Katastrofa Heweliusza. Adam Zadworny: wydawałoby się, że prawda jest w zasięgu ręki

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Urodziny TVN24 w Szczecinie. Rozmowa z Adamem Zadwornym
Zadworny o katastrofie Heweliusza. "Wydawałoby się, że prawda jest w zasięgu ręki"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jeżeli mielibyśmy wymyślić najczarniejszy ze scenariuszy, to taki właśnie w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku miał miejsce - powiedział dziennikarz Adam Zadworny, autor książki "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku". O przebiegu tragicznego zdarzenia opowiadał w czasie obchodzonych w Szczecinie 25. urodzin TVN24.

Od samego rana w Szczecinie trwa kolejne wydarzenie z serii "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24. Jednym z gości wydarzenia był Adam Zadworny - dziennikarz związany z "Gazetą Wyborczą", reporter i autor książek. W 2025 roku otrzymał nagrodę Grand Press za książkę "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku".

O tym, czy jest ostateczna wersja wydarzeń katastrofy promu ze stycznia 1993 roku, w której zginęło kilkadziesiąt osób, Zadworny mówił w rozmowie z dziennikarzami TVN24 Sebastianem Napierajem i Arturem Molędą. - Wydawałoby się, że prawda jest w zasięgu ręki, bo jakieś 16 mil morskich na północny wschód wyspy Rugia, na głębokości ledwie dwudziestu paru metrów, ale właściwie wszystkie ślady zniszczył żywioł - powiedział.

OBEJRZYJ ROZMOWĘ W TVN24+: Był na służbie, gdy tonął Heweliusz

- Świadkowie zginęli, a dziennika okrętowego nie udało się wydobyć z wraku nurkom Marynarki Wojennej - tłumaczył dziennikarz.

Zadworny wspominał również, że izby morskie - organy quasi-sądowe rozpatrujące sprawy dotyczące wypadków morskich - podkreślały, że proces Heweliusza był poszlakowy. - Dlatego ta katastrofa nie jest do dziś w pełni wyjaśniona - dodał.

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Zadworny o katastrofie Heweliusza. "Wszystko poszło nie tak"

Zadworny mówił dalej o ostatnich chwilach przed katastrofą. - O 4.36 pierwszy raz kapitan Andrzej Ułasiewicz nadał (sygnał) Mayday. W ciągu pół godziny to niewiele czasu, żeby uciec z przechylającego się bardzo szybko promu. Leżał on już na lewej burcie, a niedługo później przewrócił się stępką do góry - wspomniał.

Zaznaczył, że na Heweliszu nie było skafandrów ratunkowych. - Trzeba uczciwie przyznać, że nie było ich wtedy również na innych bałtyckich promach, także innych bander, nie tylko polskich - przypomniał.

Zadworny zwrócił uwagę, że w sprawie tej "było bardzo dużo polityki", a Polska wciąż wówczas przypominała czasy PRL-u, w której była "wieloletnia tradycja zakłamywania prawdziwych przyczyn katastrof morskich, bo ważniejsza była ochrona instytucji państwowych".

Dziennikarz powiedział też, że w akcji ratunkowej tonącego promu "wszystko poszło nie tak". - Jeżeli mielibyśmy wymyślić jakiś najczarniejszy ze scenariuszy, to taki właśnie w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku miał miejsce - podsumował.

Urodziny TVN24 w Szczecinie. Cała rozmowa z Andrzejem Zadworny o katastrofie Heweliusza
Źródło: TVN24
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Źródło: TVN24
Tagi:
SzczecinMorze Bałtyckiestatki
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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