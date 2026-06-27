Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

Monika Pyrek w urodzinowym miasteczku TVN24. "Lekcje WF-u to szkoła życia"

|
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Szczecinie
Moniką Pyrek: życzyłabym sobie, żeby WF był na nawo doceniany przez środowisko szkolne i przez rodziców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Twardowski/TVN24
Gościem naszego urodzinowego miasteczka w Szczecinie zorganizowanego w ramach trasy "Jesteśmy stąd" była Monika Pyrek. Z byłą tyczkarką i trzykrotną medalistką mistrzostw świata rozmawialiśmy o tym, jak sprawić, aby sport był ważną częścią życia dziecka.  

- Przyjechałam tutaj za trenerem. Rozbudował się tu stadion miejski. Mój trener został głównym trenerem, a ja chcąc z nim trenować, przeprowadziłam się razem z nim. Jestem tu już 24 czy 25 rok - powiedziała Monika Pyrek, urodzona w Gdyni, Szczecinianka z wyboru.

Właśnie z okazji 25-lecia TVN24 do Szczecina dotarła w sobotę specjalna urodzinowa trasa. Pod hasłem "Jesteśmy stąd" przy "dźwigozaurach" na Łasztowni stanęło nasze miasteczko, w którym prowadzone są wywiady ze znanymi mieszkańcami Szczecina.

Monika Pyrek mówi, że jest Szczecinianką z wyboru
Monika Pyrek mówi, że jest Szczecinianką z wyboru
Źródło zdjęcia: Tomasz Twardowski/TVN24

Szczecin to jej miejsce na Ziemi

Monika Pyrek to była tyczkarka i olimpijka z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu oraz trzykrotna medalistka mistrzostw świata.

- Gdy myślę o domu, to w mojej głowie pojawia się Szczecin. Nie trenuję już od 15 lat. Mogłabym wyjechać, ale nie wyjechałam, bo czuję, że tu jest moje miejsce na Ziemi. Mimo że mam coraz więcej aktywności związanych ze stolicą, to w dalszym ciągu chcę mieszkać tutaj i wolę dojeżdżać. Miasto się rozwija, jest coraz piękniejsze. Mam tu mnóstwo przyjaciół - mówiła sportsmenka.

Monika Pyrek: pokazujemy dzieciakom taki trochę dla nich "owoc zakazany"

10 lat temu założyła Fundację Moniki Pyrek, która znana jest m.in. z prowadzonych w różnych miastach alternatywnych lekcji WF-u.

I właśnie o te lekcje pytała ją Anita Werner. Ważne, jak sprawić, aby w dzisiejszym świecie, gdzie jest tak wiele bodźców, sport był ważną częścią życia dziecka.

- Pokazujemy dzieciakom taki trochę dla nich "owoc zakazany". Czyli nowe technologie. Pokazujemy, że nawet dzięki nim można być aktywnym, można uprawiać sport. Wykorzystujemy różne urządzenia interaktywne i symulatory sportowe, w których trzeba się ruszać. Jest element mierzalności, więc dzieci mają swój wewnętrzny challenge. Myślę, że rywalizacja w sporcie jest ważna na wyższym poziomie, na tym niższym powinno chodzić o zabawę, o wspólne bycie razem - powiedziała Pyrek.

"Lekcje WF-u są po to, aby dzieci były razem, aby mogły się sprawdzić"

Wspominała, że gdy zaczynała swoją przygodę ze sportem, najważniejsze były dla niej koleżanki i koledzy. - Wyjazdy, zgrupowania, to, że człowiek czegoś się uczył - mówiła.

Pytana o to, czy należy stawiać oceny z zajęć z WF-u, stwierdziła że każdy ma swój potencjał i jeżeli nie będziemy nikogo oceniać na lekcjach WF-u, to nie będziemy też oceniać wybitnych uczniów, być może przyszłych sportowców.

- Lekcje WF-u są po to, aby dzieci były razem, aby mogły się sprawdzić, ale też, aby działały pod wpływem presji sportowej. Nawet na zasadzie berka. Role się tam zmieniają, możesz pomyśleć, że ktoś kto jest berkiem, znajduje się w sytuacji kryzysowej, musi z niej wyjść i znaleźć rozwiązanie. Też pod wpływem silnych emocji. Druga strona musi nie dać się złapać. To jest tak jak później w życiu zawodowym. Jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, lekcje WF-u to szkoła życia - powiedziała.

Żeby lekcje WF-u były bardziej doceniane

Cieszyła się, że o lekcjach WF-u sporo mówi się podczas tworzenia nowej podstawy programowej.

-  Przemierzając z różnymi projektami Polskę widzę, że w każdej szkole są zaangażowani nauczyciele. Zawsze chociaż jeden jest taki, który chce więcej. Życzyłabym sobie, żeby WF był na nowo doceniany przez środowisko szkolne i przez rodziców. Wtedy też nauczyciele będą inaczej do tego podchodzić. Będą mieli więcej energii. Teraz skoro są na ostatniej liście ważności przedmiotów, morale spadają - mówiła Pyrek.

Przełamać lęk wysokości

Anita Werner cytowała też wywiad z 2018 roku, w którym sportsmenka przyznała, że skacze o tyczce, mając lęk wysokości. Dziennikarka chciała wiedzieć, jak można przezwyciężyć lęk?

- Przez powtarzalność. Im częściej przełamujemy się i powtarzamy jakąś rzecz, która nas ogranicza, tym częściej staje się ona zwykłą rzeczą. Jeżeli na treningach i zawodach oddałam tysiące skoków, to w którymś momencie przestało to już być problemem. Nie bójmy się wychodzić poza swoją strefę komfortu - mówiła tyczkarka.  

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
SzczecinSport
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Irańczycy idą obok antyamerykańskiego muralu na ulicy w Teheranie
Wet za wet. Znów gorąco na linii USA-Iran
Świat
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Policjanci odzyskali luksusowe auta. Ich wartość to blisko 1,7 mln złotych
WARSZAWA
imageTitle
To może być najtrudniejszy mecz turnieju. Niemcy rosną w siłę
EUROSPORT
KIJOW shutterstock_2131674583_1
Ponad 160 umów. Minister o wpływie napięć na biznes
BIZNES
Kadr na kino
Nadszedł czas "Supergirl", nowy sezon "Rodu Smoka", francuskie kina kontra tropikalne upały
KADR NA KINO
Richard Fontaine
"Tak myśli się w Waszyngtonie" o Polsce. Ekspert: jesteście na pierwszej linii
Świat
Mężczyzna schładza się przy zraszaczu, Paryż, Francja
Szpitale pod presją, odwołane imprezy. Wiadomo, kiedy upał ma zelżeć
METEO
Słubice latem
Ponad 30 stopni. Gdzie jest najgoręcej
METEO
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Niebezpieczna sytuacja w galerii handlowej. Kobieta szczuła psem innych ludzi
WARSZAWA
W Białośliwiu koło Piły zderzyły się dwa pociągi
Pociągi jeżdżą, ale po jednym torze. Naprawa drugiego wciąż trwa
Wielkopolskie
Donald Trump
100 procent. Trump grozi Europie
BIZNES
Karol Nawrocki
Groźby wobec Nawrockiego. Zatrzymany 36-latek
Zielona Góra
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Szczecinie
Z humorem o Szczecinie. Urodzinowe spotkanie z Henrykiem Sawką
25 lat TVN24
Urodziny TVN24 w Szczecinie
"Jest bardzo miło, sporo cienia". Czekamy na was w Szczecinie
25 lat TVN24
Aquapark we Wrocławiu
Ewakuacja aquaparku. Dym w obiekcie
Wrocław
imageTitle
Obrońca tytułu na drodze rewelacji mundialu. "Wszystko jest możliwe"
EUROSPORT
Mieszkańcy Radomska byli zmuszeni korzystać z beczkowozów
Dwie awarie w jednym czasie. Woda wraca już do mieszkań
Radomsko
Kopalnia Wujek - pomnik zastrzelonych górników
Blisko sto hektarów znakomicie usytuowanego terenu w Katowicach. Co dalej?
Mateusz Czajka
24 min
pc
Co zrobi zdesperowany Putin? "Istnieje groźba eskalacji"
Jacek Stawiski
Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
Rolkarze, przemarsze i koncerty. Będą duże utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
Urodziny TVN24 w Szczecinie. Rozmowa z Adamem Zadwornym
"W tej akcji ratunkowej wszystko poszło nie tak"
25 lat TVN24
Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Auto utknęło, pociąg je staranował. Nagranie
Witanów
eurojackpot wyniki losowania loteria
Potężna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Piknik na Zamku Królewskim
Koncerty, teatr i pokazy dawnych pojedynków. Piknik na Zamku Królewskim
WARSZAWA
imageTitle
Pomylił autobusy. Zabawna wpadka reprezentanta Niemiec
EUROSPORT
Warszawa gotowa na upały
Beczkowozy, miejsca chłodu i kurtyny wodne. Gdzie szukać wytchnienia od upału
WARSZAWA
opalanie krem filtr shutterstock_2144157169_1
Co zrobić po oparzeniu słonecznym? Specjalistka radzi
METEO
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w weekend
BIZNES
imageTitle
Poznaliśmy kolejne pary 1/16 finału. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
Policja weszła na posesję (zdjęcie ilustracyjne)
Ośmiolatka pogryziona. "Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę"
SOSNOWIEC
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica