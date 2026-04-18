25 lat TVN24 Sw@da o "Podlasie bounce": to połączenie bardzo wielu tradycji

Sw@da o Podlasie bounce Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Duet Sw@da x Niczos wzbudził zachwyt swoim krążkiem "#InDaWoods" w 2024 roku. Płytę promował singiel "Lusterka". Łączą tradycyjne teksty w różnych podlaskich gwarach z elektro-dance'owym i house'owym brzmieniem. Duet tworzą Wiktor Szczygieł (Sw@da) oraz Nika Jurczuk (Niczos).

Sw@da gościł w specjalnej odsłonie sobotniego programu "Wstajesz i weekend", który częściowo realizowany był z Siemiatycz. - Nika śpiewała w zespołach ludowych w Bielsku [Podlaskim - red.]. Pytana o to, dlaczego nie śpiewała po polsku, dlaczego my nie śpiewamy po polsku, to odpowiedziała, że będąc dzieckiem zaczęła śpiewać tylko po swojemu - po podlasku, w tych językach tradycyjnych. Wszystkie te zespoły nimi się posługiwały. Śpiewanie po polsku było wyzwaniem - tłumaczył muzyk.

Duet stworzył określenie "Podlasie bounce". - Ta tradycyjna muzyka, która jest na Podlasiu, jest wynikiem takiego połączenia bardzo wielu tradycji. Korzystamy z pieśni podlaskich - białoruskich, odwołujemy do pentatonik tatarskiej muzyki ludowej. Tu są bardzo różne rzeczy się trafiają. Jest też jeszcze inna melodyka polsko-litewskiego pogranicza. To wszystko doprawione rzeczami, które nas inspirują - chociażby z Brazylii - tworzą Podlasie bounce - tłumaczył Sw@da.

"Jesteśmy stąd"

OGLĄDAJ: TVN24 HD