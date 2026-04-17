Błędne koło w Siemiatyczach. Pokazuje trend obecny w całej Polsce

Błędne koło w Siemiatyczach. To miasto pokazuje trend obecny w całej Polsce

Przykład Siemiatycz jak w soczewce pokazuje ogólnopolski trend trwający od wielu lat, który dotyka regiony oddalone od dużych ośrodków miejskich A ośrodki te działają jak magnes.

Jak mówią eksperci - pierwszym krokiem do opuszczenia rodzinnych stron jest pogoń za edukacją w dużych ośrodkach miejskich, a potem brak perspektyw w rodzinnych stronach, który zniechęca do powrotu.

- Skoro dane miejsce, w którym żyłem, nie zaspokaja moich aspiracji, już nie mówię w zakresie pracy czy nauki, ale w zakresie jakości życia, no to się przenoszę gdzie indziej - opisuje Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich. Mniej ludzi w regionie to mniej wpływów do budżetu, czyli mniej pieniędzy na inwestycje, co obniża atrakcyjność regionu pod kątem usług i biznesu, a to zniechęca do zostania na miejscu. Koło się zamyka.

Co zrobić?

Eksperci mówią wprost - trendu wyjazdów i problemów z dzietnością zatrzymać się raczej nie da. Trzeba działać oddolnie - komunikacja to klucz

- Racjonalnie zbudowany system publicznego transportu zbiorowego. Jeżeli ja jestem w stanie względnie łatwo dojechać do miejsca, gdzie mogę mieć naukę, gdzie będę miał miejsce pracy, to ja nie pomyślę o tym, że ja natychmiast muszę się przeprowadzić - opisał Grzegorz Kubalski. Dla ściany wschodniej nadzieją na rozwój jest nadal budowana trasa szybkiego ruchu S19, między przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. - Infrastruktura drogowa, również infrastruktura kolejowa przedsiębiorców do miast powiatowych przyciąga - zgodził się 21-letni radny Siemiatycz Jakub Godun.

