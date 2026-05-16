"Nigdy tego nie zapomnę". Wolański o pierwszym pobycie w Lądku-Zdroju

Wolański o swoim pierwszym pobycie w Lądku-Zdroju: nigdy tego nie zapomnę

Jednymi z wielu gości podczas urodzinowego przystanku TVN24 w Lądku-Zdroju byli fotograf Robert Wolański i Piotr Wojtasik, dziennikarz Dzień dobry TVN. Dziennikarz TVN24 Radomir Wit rozmawiał z nimi o urokach i walorach miasta i regionu.

Wolański: szok trzyma mnie do dzisiaj

- Ja w tych okolicach pojawiłem się bardzo dawno temu, po raz pierwszy zupełnie przez przypadek - opowiadał Wolański. - Przyjechaliśmy tu z przyjaciółmi na wakacje i nigdy tego nie zapomnę, ponieważ przyjechaliśmy tutaj w środku nocy, w kompletnej mgle, nie mogliśmy niczego znaleźć - mówił.

- Rano, po nerwowej nocy, otworzyłem okiennice w miejscu, w którym spędziliśmy noc, i mnie zamurowało - opisywał. - Nigdy nie widziałem takiej przyrody, drzewa, powietrze, to był naprawdę szok, który mnie trzyma do dzisiaj - powiedział Wolański.

Fotograf mówił, że "za każdym razem jak tutaj przyjeżdżam i jestem, to mam dokładnie to samo wrażenie".

Urodzinowa trasa TVN24. Lądek-Zdrój

Wojtasik: to miejsce przytłacza swoim pięknem

Piotr Wojtasik, dziennikarz Dzień dobry TVN, mówił, że do Lądka-Zdroju przyjechał po raz pierwszy w 2014 roku do Roberta. - Powiedział - jest takie miejsce, gdzie musisz przyjechać. I miałem dokładnie to samo - mówił.

- Przyjeżdżam tutaj od dwunastu lat i ilekroć patrzę na to miejsce, ono mnie tak samo zachwyca, ono wręcz mnie przytłacza swoim pięknem - mówił.

Wojtasik zdradził też, że "to, co uwielbia w tym miejscu, to balneologia". - Jak wchodzę sobie na kąpiel perełkową albo do tej borowiny, albo do tego basenu z wodą termalną, to naprawdę po pół godziny ja jestem zupełnie innym człowiekiem - mówił.

Wolański wspomniał też o Agnieszce Maciąg, jego żonie, która zmarła pod koniec listopada 2025 roku. - Ukochałem to miejsce rzeczywiście od pierwszego razu, kiedy tutaj przyjechaliśmy wspólnie [z Agnieszką Maciąg - red.] i potem zawsze tutaj wracaliśmy - mówił.

- Każda wolna chwila, kiedy Agnieszka potrzebowała oddechu, inspiracji... Kochała naturę i tutaj to to było miejsce niepowtarzalne i nie do znalezienia w innym miejscu - wspominał.

"Jesteśmy stąd"

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce. W najbliższych tygodniach na trasie "Jesteśmy stąd" znajdzie się Mińsk Mazowiecki i Zakopane.

Dotąd odwiedziliśmy Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Białą oraz Łódź.

