"Mam mnóstwo przepięknych wspomnień". Kolejny punkt na naszej jubileuszowej trasie - Kazimierz Dolny
"Jesteśmy stąd" to jubileuszowa trasa, w ramach której dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz TVN24+ spotkają się z widzami i mieszkańcami w swoich rodzinnych miejscowościach. Byliśmy już w Siemiatyczach, a drugim przystankiem na naszej trasie jest Kazimierz Dolny. To stąd prowadzone będą specjalne relacje na antenie TVN24.
Gospodyniami tego wydarzenia jest pochodząca z Kazimierza Dolnego Anna Jędrzejowska oraz związane z województwem lubelskim Agata Adamek i Dorota Gardias. Gościem specjalnym jest natomiast Grzegorz Kajdanowicz z "Faktów" TVN.
Strefa TVN24 znajduje się na Małym Rynku oraz w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki. Jest ona do państwa dyspozycji w godzinach od 8 do 16. Przygotowaliśmy liczne atrakcje, które pozwolą między innymi zajrzeć za kulisy codziennej pracy naszej stacji.
Cały dzień atrakcji w Kazimierzu Dolnym
Na chętnych będą czekać warsztaty telewizyjne z Dorotą Gardias, w trakcie których będzie można zmierzyć się z najróżniejszymi wyzwaniami. Będzie można również uczestniczyć w nagraniu specjalnego odcinka programu "W kuluarach", prowadzonego przez Agatę Adamek, Konrada Piaseckiego oraz Radomira Wita.
Sobotnia wizyta w Kazimierzu Dolnym to nie tylko możliwość spotkania dziennikarzy TVN24. W strefie TVN24 można spotkać również wyjątkowych gości związanych z regionem: Kamila Wrońskiego, który zasłynął jako najmłodszy student w Polsce, a później jako najmłodszy przedsiębiorca w Europie czy Malwinę Kopron - pochodzącą z Puław lekkoatletkę, brązową medalistkę olimpijską w rzucie młotem (Tokio 2020).
Jednym z gości wydarzenia był też polski aktor Bartosz Gelner, znany z filmów takich jak "Sala samobójców" czy "Płynące wieżowce".
"Jesteśmy stąd". Moc atrakcji w całej Polsce
Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" użytkownicy mogą zobaczyć w serwisie TVN24+. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ udadzą się do kilkunastu innych miast i miasteczek w całej Polsce, by porozmawiać z ich mieszkańcami. Do tej pory zawitaliśmy do Siemiatycz i Kazimierza Dolnego. W najbliższych tygodniach odwiedzimy między innymi Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą.
Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami i zrobić sobie z nimi zdjęcie.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24