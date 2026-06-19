25 lat TVN24 Z Sejmu do Gorzowa. Co przygotowali dziennikarze TVN24

Radomir Wit mówił we "Wstajesz i wiesz" o spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Radomir Wit zapowiedział we "Wstajesz i wiesz", że po spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim należy spodziewać się emocji nie mniejszych niż w Lądku-Zdroju, gdzie również był jednym z gospodarzy spotkania z okazji 25-lecia TVN24. - Gwarantujemy moc emocji i to nie jest taka rytualna kokieteria - zaznaczył dziennikarz mówiąc o "cudownych" spotkaniach z widzami.

W Gorzowie opowie o tym, jak wygląda praca reportera w Sejmie. - Będziemy rozmawiać o kulisach naszej pracy i o tym, jak w tych kuluarach sejmowych życie wygląda: czy zawsze jest pełne serdeczności, czy może na odwrót. Kto najszybciej biega, kto najszybciej ucieka, kto odpowiada na pytania, a kto nawet nie myśli o tym, żeby odpowiadać - mówił gospodarz programu #BezKitu. Zapowiedział również debatę na temat języka, odpowiedzialności za oraz słowa oraz, jak wiele szkód mogą one wywołać.

Reporter TVN24 Łukasz Wieczorek we "Wstajesz i wiesz" mówił również o żużlu i "delikatnej sprawie" sportowego konfliktu na tym tle Zielonej Góry z Gorzowem Wielkopolskim. Same miasta "chyba się lubią" - zaznaczył reporter. Radomir Wit unikał odpowiedzi na pytania prowadzącego Radosława Mroza o żużel. - Przepraszam, coś przerywa - zażartował reporter, który z programem łączył się z Sejmu.

Radomir Wit Źródło zdjęcia: TVN24

Program urodzinowej trasy TVN24

Gorzów Wielkopolski jest kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie "Jesteśmy stąd" TVN24. Czego w sobotę mogą się tu spodziewać nasi widzowie? W programie spotkania z osobami, które na co dzień tworzą stację oraz związanymi z regionem przedstawicielami świata sportu i kultury.

Na godz. 11:00 zaplanowano warsztaty pogody prowadzone przez Maję Popielarską, połączone z możliwością otrzymania sadzonek z jej ogrodu. O godz. 12:15 odbędzie się nagranie programu "W kuluarach", o którym Radomir Wit mówił na antenie TVN24 w piątek. O godz. 15:30 rozpocznie się debata wokół hejtu, z udziałem Marty Gordziewicz, Małgorzaty Mielcarek, Michała Tracza i Radomira Wita.

Redagował AM