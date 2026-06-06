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25 lat TVN24

Uczy się go już kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Język kaszubski "wciąż się zmienia i ewoluuje"

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"Jesteśmy stąd" - Słupsk 06.06.2026 r.
Urodziny TVN24 w Słupsku. Karolina Keller o języku kaszubskim: wciąż się zmienia i ewoluuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jesteśmy w momencie, w którym język kaszubski ma się w szkołach bardzo dobrze - powiedziała doktor Karolina Keller, dyrektorka jednej ze szkół podstawowych w Słupsku i nauczycielka tego języka. O historii jego nauczania mówiła w rozmowie z okazji świętowanych w tym mieście 25. urodzin TVN24.

Od samego rana do godziny 16 przed ratuszem w Słupsku trwa kolejne spotkanie z serii "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24. Jedną z gościń wydarzenia była doktor Karolina Keller, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w tym mieście.

W rozmowie z dziennikarką "Faktów" TVN Arletą Zalewską i dziennikarzem TVN24 Piotrem Jaconiem opowiadała o historii Słupska oraz nieodzownym dla tego regionu języku kaszubskim. - Język kaszubski wciąż się zmienia i ewoluuje. On na tych ziemiach był. Przecież Zamek Książąt Pomorskich, który znajduje się tutaj niedaleko ratusza, był zamkiem, w którym urzędowali Gryfici [dynastia książąt pomorskich - red.] - przypomniała.

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Keller podkreślała, że dbanie o naukę języka kaszubskiego to "zadanie w ogóle w całym województwie pomorskim i na całych Kaszubach". - Jesteśmy w takim momencie, w którym język kaszubski ma się w szkołach bardzo dobrze, bo w tym roku szkolnym uczy się go ponad 25 tysięcy dzieciaków w całej Polsce - powiedziała.

Keller jest od 2008 roku pierwszą nauczycielką języka kaszubskiego w tym rejonie. Pytana o to, skąd pojawił się pomysł wprowadzenia lekcji tego języka w szkołach, przekazała, że w jej szkole podstawowej o tradycje kaszubskie dbało się od wielu lat.

- Jeszcze zanim weszły lekcje języka kaszubskiego, dbał o to były dyrektor szkoły, pan Kazimierz Skiba. Zaczynało się już bardzo dawno, bo 30 lat temu, od kółka regionalnego, różnych przedsięwzięć, które my teraz staramy się robić na skalę miasta - wspominała.

Karolina Keller (po prawej) w trakcie urodzin TVN24 w Słupsku
Karolina Keller (po prawej) w trakcie urodzin TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24

"Jesteśmy stąd"

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce.

Dotąd odwiedziliśmy między innymi Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Lądek Zdrój, Bielsko-Białą, Łódź, Mińsk Mazowiecki oraz Zakopane.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
SłupskKaszubyTVN24Szkoładzieci
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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