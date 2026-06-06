25 lat TVN24 Uczy się go już kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Język kaszubski "wciąż się zmienia i ewoluuje" Kamila Grenczyn |

Urodziny TVN24 w Słupsku. Karolina Keller o języku kaszubskim: wciąż się zmienia i ewoluuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Od samego rana do godziny 16 przed ratuszem w Słupsku trwa kolejne spotkanie z serii "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24. Jedną z gościń wydarzenia była doktor Karolina Keller, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w tym mieście.

W rozmowie z dziennikarką "Faktów" TVN Arletą Zalewską i dziennikarzem TVN24 Piotrem Jaconiem opowiadała o historii Słupska oraz nieodzownym dla tego regionu języku kaszubskim. - Język kaszubski wciąż się zmienia i ewoluuje. On na tych ziemiach był. Przecież Zamek Książąt Pomorskich, który znajduje się tutaj niedaleko ratusza, był zamkiem, w którym urzędowali Gryfici [dynastia książąt pomorskich - red.] - przypomniała.

Keller podkreślała, że dbanie o naukę języka kaszubskiego to "zadanie w ogóle w całym województwie pomorskim i na całych Kaszubach". - Jesteśmy w takim momencie, w którym język kaszubski ma się w szkołach bardzo dobrze, bo w tym roku szkolnym uczy się go ponad 25 tysięcy dzieciaków w całej Polsce - powiedziała.

Keller jest od 2008 roku pierwszą nauczycielką języka kaszubskiego w tym rejonie. Pytana o to, skąd pojawił się pomysł wprowadzenia lekcji tego języka w szkołach, przekazała, że w jej szkole podstawowej o tradycje kaszubskie dbało się od wielu lat.

- Jeszcze zanim weszły lekcje języka kaszubskiego, dbał o to były dyrektor szkoły, pan Kazimierz Skiba. Zaczynało się już bardzo dawno, bo 30 lat temu, od kółka regionalnego, różnych przedsięwzięć, które my teraz staramy się robić na skalę miasta - wspominała.

Karolina Keller (po prawej) w trakcie urodzin TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24

"Jesteśmy stąd"

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce.

Dotąd odwiedziliśmy między innymi Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Lądek Zdrój, Bielsko-Białą, Łódź, Mińsk Mazowiecki oraz Zakopane.

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