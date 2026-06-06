25 lat TVN24 "Mamy świetną pogodę od rana". Dołączcie do nas w Słupsku Oprac. Kamila Grenczyn |

Urodziny TVN24 w Słupsku. Karolina Keller o języku kaszubskim: wciąż się zmienia i ewoluuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotni poranek dziennikarze TVN24 Arleta Zalewska, Piotr Jacoń i Robert Kantereit witali widzów, przepływając kajakami przez samo serce Słupska, gdzie trwa kolejne spotkanie z serii "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24. - Płyniemy przez centrum miasta. Minęliśmy Basztę Czarownic, znane w Słupsku miejsce przede wszystkim dla młodzieży. Tutaj też wiele czasu spędzałam - powiedziała Zalewska, która pochodzi z tego miasta.

Jacoń przypomniał, że przed ratuszem w Słupsku od godziny 15 wystartuje strefa kibica. Dzięki niej przeniesiemy się do Paryża na wielki finał tenisowego turnieju Rolanda Garrosa, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

- Mamy okienko pogodowe, bo wczoraj nie wyglądało to dobrze. Lało, padało, niebo było ciemne, potem niebo było różowe i to był zwiastun tego, że dzisiaj mamy świetną pogodę od rana. Tak więc zapraszamy do centrum Słupska. Jesteśmy przed ratuszem - zwrócił się do widzów Kantereit.

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24

Co czeka nas w Słupsku?

Od samego rana do godziny 16 przed miejskim ratuszem będzie można spotkać się i porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Na miejscu - oprócz Arlety Zalewskiej, Piotra Jaconia i Roberta Kantereita - będą między innymi Konrad Piasecki, Patrycja Stockinger, Maciej Warsiński czy Adam Krajewski. Widzowie będą mogli zobaczyć również prognozę pogody, którą przedstawia na żywo Dorota Gardias.

Będą spotkania z wyjątkowymi gośćmi. W Słupsku pojawi się Patryk Galewski - kucharz, którego historię przemiany pokazano w filmie "Johnny" oraz Igor Tracz - wielokrotny mistrz świata w wyścigach psich zaprzęgów.

Widzowie będą mogli również skorzystać z fotobudki TVN24, zobaczyć nasze wozy transmisyjne czy wziąć udział w quizie o dezinformacji.

Urodziny TVN24 w Słupsku Źródło zdjęcia: TVN24

"Jesteśmy stąd"

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce.

Dotąd odwiedziliśmy między innymi Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Lądek Zdrój, Bielsko-Białą, Łódź, Mińsk Mazowiecki oraz Zakopane.

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