Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

"Mamy świetną pogodę od rana". Dołączcie do nas w Słupsku

|
"Jesteśmy stąd" - Słupsk 06.06.2026 r.
Urodziny TVN24 w Słupsku. Karolina Keller o języku kaszubskim: wciąż się zmienia i ewoluuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Zespół TVN24 dotarł do Słupska - kolejnego przystanku urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd". Czeka na was wiele atrakcji i spotkań ze specjalnymi gośćmi. Zapraszamy do wspólnego świętowania!

W sobotni poranek dziennikarze TVN24 Arleta Zalewska, Piotr Jacoń i Robert Kantereit witali widzów, przepływając kajakami przez samo serce Słupska, gdzie trwa kolejne spotkanie z serii "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24. - Płyniemy przez centrum miasta. Minęliśmy Basztę Czarownic, znane w Słupsku miejsce przede wszystkim dla młodzieży. Tutaj też wiele czasu spędzałam - powiedziała Zalewska, która pochodzi z tego miasta.

Jacoń przypomniał, że przed ratuszem w Słupsku od godziny 15 wystartuje strefa kibica. Dzięki niej przeniesiemy się do Paryża na wielki finał tenisowego turnieju Rolanda Garrosa, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

- Mamy okienko pogodowe, bo wczoraj nie wyglądało to dobrze. Lało, padało, niebo było ciemne, potem niebo było różowe i to był zwiastun tego, że dzisiaj mamy świetną pogodę od rana. Tak więc zapraszamy do centrum Słupska. Jesteśmy przed ratuszem - zwrócił się do widzów Kantereit.

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24

Co czeka nas w Słupsku?

Od samego rana do godziny 16 przed miejskim ratuszem będzie można spotkać się i porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Na miejscu - oprócz Arlety Zalewskiej, Piotra Jaconia i Roberta Kantereita - będą między innymi Konrad Piasecki, Patrycja Stockinger, Maciej Warsiński czy Adam Krajewski. Widzowie będą mogli zobaczyć również prognozę pogody, którą przedstawia na żywo Dorota Gardias.

Będą spotkania z wyjątkowymi gośćmi. W Słupsku pojawi się Patryk Galewski - kucharz, którego historię przemiany pokazano w filmie "Johnny" oraz Igor Tracz - wielokrotny mistrz świata w wyścigach psich zaprzęgów.

Widzowie będą mogli również skorzystać z fotobudki TVN24, zobaczyć nasze wozy transmisyjne czy wziąć udział w quizie o dezinformacji.

Urodziny TVN24 w Słupsku
Urodziny TVN24 w Słupsku
Źródło zdjęcia: TVN24

"Jesteśmy stąd"

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce.

Dotąd odwiedziliśmy między innymi Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Lądek Zdrój, Bielsko-Białą, Łódź, Mińsk Mazowiecki oraz Zakopane.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
Piotr Jacoń
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
Wywiad medyczny
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Udostępnij:
Tagi:
Słupskwojewództwo pomorskieTVN24
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Dua Lipa i Callum Turner tańczą w Palermo w czasie uroczystości weselnej
Taniec i muzyka na żywo. Ruszyło trzydniowe wesele Dua Lipy
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
Polska
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
Wjechał taksówką w witrynę sklepu
WARSZAWA
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
"Ta formacja sunie niczym taran"
METEO
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
METEO
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
BIZNES
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
Świat
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
BIZNES
Pożar w hurtowni w Starogardzie Gdańskim
Pożar w hurtowni. "Doszło do kilku wybuchów"
Trójmiasto
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
"Wydaje się, że wszyscy wiedzieli, kim on jest"
Polska
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
Polska
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
METEO
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
Elon Musk
"Obsesyjne" wpisy Muska na temat Wielkiej Brytanii. "Nie tacy jesteśmy"
Świat
Donald Tusk
Tusk: to jest mocniejsze niż akt oskarżenia
Polska
Po kilkunastu sekundach przed stojącą za szlabanami karetką przemknął pociąg InterCity
Karetka utknęła pomiędzy szlabanami, chwilę później jechał pociąg. Nagranie
Sieradz
1 godz 1 min
pc
Ten film doprowadza Pazurę do łez. "Jak chcę sobie poryczeć, to go włączam"
Monika Olejnik. Otwarcie
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość Chwalińskiej przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
Rosja "w sytuacji fiaska". Macron, Merz i Starmer spotkają się z Zełenskim
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
METEO
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
Rozmowy na szczycie
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Premiera"Pan kupił za 36 tysięcy długopisy i kartki do ksero?"
Czarno na białym
shutterstock_2759574669 (1)
Zaczyna się w jamie ustnej. Skutki mogą sięgać znacznie dalej
Zdrowie
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Słupsku
Finał z Mają Chwalińską na urodzinach TVN24
25 lat TVN24
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Sąd uchylił restrykcje wprowadzone przez Trumpa
Świat
Spotkanie sekretarza stanu Marcina Bosackiego z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem
Wysłannik Zełenskiego w Polsce. Przedstawił "propozycje rozwiązań"
Polska
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
Larwa muchy śrubowej
"To odkrycie nie powinno wywoływać paniki"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica