Urodziny TVN24. Kolejny przystanek: Mińsk Mazowiecki

Arleta Zalewska i Magda Łucyan
Urodziny TVN24 w Mińsku Mazowieckim już 23 maja
TVN24 świętuje swoje urodziny - z widzami, w miejscach, z których sami pochodzimy. Szóstym przystankiem na trasie "Jesteśmy stąd" jest Mińsk Mazowiecki, gdzie pojawimy się już 23 maja. Których dziennikarzy będzie można spotkać i co zaplanowano?

Już w najbliższą sobotę, 23 maja, widzowie TVN24 będą mogli przekonać się na własne oczy, jak wygląda tworzenie telewizji - i to od kuchni. W ramach urodzinowej trasy odwiedzamy tym razem Mińsk Mazowiecki. To kolejne miejsce na mapie Polski, z którym związani są nasi dziennikarze i dziennikarki.

Gdzie będzie można nas spotkać? Od godziny 8 zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury, gdzie będzie można obserwować pracę dziennikarzy, zobaczyć, jak powstają programy i czym jest wirtualne studio. Pierwsze relacje na żywo dla TVN24 i "Dzień Dobry TVN" zaplanowaliśmy już od wczesnego ranka. 

TVN24 w Mińsku Mazowieckim. Co przygotowaliśmy

Weekend szykuje się gorący, nie tylko w prognozach pogodowych. O tych ostatnich opowie na miejscu prawdziwy ekspert - Tomasz Wasilewski. Na widzów czekać będzie również świetnie znana z ekranów dziennikarka Magda Łucyan, autorka m.in. "Podcastu o końcu świata".

Związany osobiście z Mińskiem Mazowieckim Tomasz Sianecki wraz z Wojciechem Zimińskim dokładnie w południe zasiądą na słynnych fotelach "Szkła kontaktowego". I - jak zwykle z humorem - komentować będą ostatnie wydarzenia. W tym wydaniu nie będzie jednak telefonów od widzów, bo widzowie będą zadawać je na miejscu. Efekt tego spotkania będzie można obejrzeć w TVN24+.

Z programem "W kuluarach" o godzinie 14.15 pojawi się Arleta Zalewska, współprowadząca również m.in. popularny "Podcast polityczny". Towarzyszyć jej będą latający (i to dosłownie) reporter Artur Molęda i specjalista od dziennikarskich śledztw Robert Zieliński. - To wspaniali współprowadzący, bo są to goście, którzy wiedzą masę rzeczy o armii, dziennikarstwie śledczym i służbach specjalnych - mówiła na antenie TVN w czwartkowy poranek dziennikarka "Faktów" TVN. Obiecała też mnóstwo "smaczków dziennikarskich".

TVN24 w Mińsku Mazowieckim. Kto jeszcze się pojawi

Kogo jeszcze będzie można spotkać w najbliższą sobotę? Na widzów czekać będą świetnie znane twarze TVN24: Joanna Kryńska, Michał Sznajder, Jan Niedziałek, Justyna Sieklucka, Łukasz Łubian, Michał Gołębiowski, Marcin Gutowski, Rafał Stangreciak i Olga Orzechowska.  

Wśród naszych gości pojawi się mieszkająca w Mińsku Mazowieckim Barbara Cichocka-Mruk, znana jako "Ta Typiara". Spotkamy się także z aktorką i ilustratorką Matyldą Damięcką oraz multiinstrumentalistą i kompozytorem Radkiem Łukasiewiczem (znany m.in. z zespołów Pustki). Ich zespół Matylda/Łukasiewicz to połączenie dojrzałej, alternatywnej muzyki z zaangażowanym społecznie przekazem. 

Wśród rozmówców pojawią się rolnik Paweł Myziak i Katarzyna Czupryniak - ekspertka ds. Ochrony Ekosystemów Wodnych Fundacji WWF Polska - oraz Dominika Lasota. Wspólnie porozmawiają o klimacie i warunkach pogodowych oraz ich wpływie na rolnictwo. Będzie o tym, ile my wszyscy płacimy za powracającą co roku suszę i jak przeciwdziałać jej skutkom. 

Porozmawiamy także o edukacji m.in. z Dariuszem Kulmą, Nauczycielem Roku 2008, i  Antoniną Kopyt - psycholożką, nauczycielką i edukatorką seksualną. Poruszymy temat obowiązkowej edukacji zdrowotnej, matury z matematyki i tego, jak rozmawiać z dziećmi w czasach, gdy Chat GPT zastępuje rodziców, a szkoła przygotowuje do świata, którego już nie ma.  

Urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd"

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" odwiedzamy miasta i regiony, z którymi związane są osoby tworzące TVN24, nie tylko dziennikarze. W ciągu ostatnich tygodni byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi i Lądku-Zdroju.

Na każdym przystanku trasy widzowie mogą sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, napić pysznej kawy i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje zostały przekazane w rzetelny sposób.

Opracował AM

Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Ewa Żebrowska
