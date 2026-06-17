25 lat TVN24 "Jesteśmy stąd". Gorzów Wielkopolski kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24

"Jesteśmy stąd". Urodzinowa trasa TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Marta Gordziewicz, reporterka "Czarno na białym", która na co dzień pracuje w krakowskiej redakcji TVN24, jest Gorzowianką i w sobotę powróci do swych rodzinnych stron. - Dla mnie to będzie powrót do domu i do początków moich w TVN24 - podkreśliła dziennikarka w środę. To właśnie w tym mieście zaczęła współpracę ze stacją, która nadaje już od 2001 roku. - Tam w Gorzowie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam tę telewizję, pomyślałam sobie, że muszę być jej częścią - dodała Gordziewicz.

Poza nią na Starym Rynku pojawią się również inni dziennikarze i prezenterzy TVN24, wśród nich związani z regionem Małgorzata Mielcarek i Michał Tracz oraz Łukasz Wieczorek, Radomir Wit, Rafał Wojda, Maja Popielarska i Justyna Kosela. - Bardzo czekam na spotkanie z państwem, bo to co wydarzyło się w Bielsku-Białej tylko napędziło ochoty do spotkań - powiedziała w środowym wydaniu "Wstajesz i wiesz" Justyna, wspominając majowe spotkanie z widzami TVN24 w województwie śląskim.

Marta Gordziewicz zauważyła, że w codziennej pracy rzadko ma bezpośredni kontakt z widzami. - Jadę [do Gorzowa - red.] z wielką radością z tego powodu, że tym razem będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz. Porozmawiać ze sobą bez tego szkiełka - mówiła na antenie TVN24. Dodała, że świętujemy nie tylko urodziny stacji. - To są też urodziny naszych widzów, bo przecież bez nich nie byłoby tych urodzin. Bez widzów, którzy są z nami od rana do wieczora od 25 lat - zaznaczyła.

Urodziny TVN24. Gorzów żużlem stoi

Marta Gordziewicz we "Wstajesz i wiesz" została zapytana, czy nawiąże podczas spotkania z widzami do żużlowych tradycji Gorzowa Wielkopolskiego". - Wiedziałam, że pojawi się temat sportu, a szczególnie tej dyscypliny - odpowiedziała dziennikarka, zauważając, że "Gorzów żużlem stoi". Przyznała przy tym, że sama nigdy nie była fanką tej dyscypliny, wywołując śmiech w studiu telewizyjnym. - Ale nam się Gorzowianka trafiła - żartował Radosław Mróz.

Marta Gordziewicz Źródło zdjęcia: TVN24

- Niezależnie czy trzymacie kciuki za drużyny żużlowe, czy nie - będziemy czekać z dobrą kawą, quizami i wozami transmisyjnymi, aby pokazać wam kulisy naszej pracy oraz porozmawiać o telewizji (i nie tylko!) - zapewnia Małgorzata Mielcarek, która sama pochodzi z Zielonej Góry. Ma nadzieję, że jej rodzina i znajomi "zrozumieją sytuację", bo - jak zdradziła - "Zielona i Gorzów słyną ze swojej... 'przyjaźni'".

Goście TVN24. Kogo spotkamy w Gorzowie?

Ale w Gorzowie będzie można spotkać nie tylko naszych dziennikarzy. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. Maciej Lepiato - lekkoatleta specjalizujący się w skoku wzwyż, mistrz paralimpijski i pięciokrotny mistrz świata osób z niepełnosprawnościami; Tomasz Broda - znany rysownik i plakacista, od lat związany z regionem, twórca plakatów m.in. dla Lubuskiego Lata Filmowego i Winobrania; oraz Agata Porębska - utytułowana polska pilotka, instruktorka i jedna z najwybitniejszych zawodniczek w akrobacji lotniczej na świecie. Pojawi się również wokalistka Martyna Cyrko.

Jakie jeszcze atrakcje będą czekać na mieszkańców i gości na Starego Rynku? O godz. 11:00 rozpoczną się warsztaty pogody prowadzone przez Maję Popielarską, połączone z możliwością otrzymania sadzonek z jej ogrodu. O godz. 12:15 odbędzie się nagranie programu "W kuluarach" z udziałem Radomira Wita, Michała Tracza i Marty Gordziewicz. O godz. 15:30 rozpocznie się debata wokół hejtu, z udziałem Marty Gordziewicz, Małgorzaty Mielcarek, Michała Tracza i Radomira Wita.

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24 ekipa stacji odwiedza miasta w różnych częściach Polski. Na każdym przystanku gościmy mieszkańców, ale także gwiazdy związane z danym regionem. Do tej pory odwiedziliśmy m.in. Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko i Zakopane. Niedługo kolejne lokalizacje, w tym Szczecin i Bydgoszcz.

Redagował AM