"Lubię pokazywać czasami wady ludzkie w krzywym zwierciadle" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mińsk Mazowiecki jest szóstym przystankiem w ramach jubileuszowej trasy TVN24 po Polsce. Wśród gości pojawiła się między innymi Barbara Cichocka-Mruk, influencerka znana jako "Ta Typiara". Zyskała popularność dzięki swoim humorystycznym nagraniom. Na Instagramie obserwuje ją ponad 600 tysięcy osób. Z Cichocką-Mruk rozmawiały Magda Łucyan i Arleta Zalewska.

Pytana, co przynosi najwięcej inspiracji, influencerka odparła, że życie. - Bardzo lubię inspirować się ludźmi. Lubię ludzi, ale też wystrzegam się i też uczę na swoim kontencie, że nasze życie to nie jest tylko przyjaźń, kochanie się, miłość, ale też takie cechy, których nie lubimy w ludziach, w sobie - podkreśliła.

- Lubię pokazywać czasami wady ludzkie, żon, mężów, w krzywym zwierciadle. Sprawia mi to przyjemność i widzę, że widzom też to sprawia przyjemność. Biorą sobie to do siebie w taki sposób, że żyje im się lżej ze swoimi wadami - mówiła.

Magda Łucyan i Arleta Zalewska rozmawiały z Barbarą Cichocką-Mruk Źródło zdjęcia: TVN24

Cichocka-Mruk: postanowiłam zająć się tym, co zawsze chciałam w życiu robić

Wcześniej Cichocka-Mruk przez kilkanaście lat pracowała w banku. Jak doszło do takiej zmiany? - Macierzyństwo trochę to zweryfikowało, że postanowiłam iść na swoje i zająć się czymś, co tak naprawdę chciałam zawsze w życiu robić, czyli kreatywnością, nazwijmy to na szeroką skalę - powiedziała.

Pytana, skąd pseudonim "Ta Typiara", odparła, że "można powiedzieć, że to jest taka zwyczajna Polka, zwyczajna kobieta, taka typiara".

Cała rozmowa z influencerką znaną jako "Ta Typiara" w Mińsku Mazowieckim Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24