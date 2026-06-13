25 lat TVN24 Piotr "Olo" Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24. Jego głos zna każdy widz stacji Oprac. Natalia Grzybowska |

Piotr "Olo" Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24. Jego głos zna każdy widz stacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sobotnie spotkanie w Giżycku w ramach jubileuszowej trasy TVN24 to m.in. okazja do pokazania widzom osób, które na co dzień pozostają poza kamerami, choć od lat współtworzą programy TVN24 i towarzyszą odbiorcom każdego dnia.

Jednym z gości był Piotr "Olo" Zworski - głos "Faktów" i TVN24, który od lat zapowiada najważniejsze programy stacji. Choć widzowie doskonale znają jego głos, niewielu miało okazję zobaczyć go na żywo i przekonać się, kto stoi za charakterystycznymi zapowiedziami.

Piotr Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24 Źródło zdjęcia: TVN24

W rozmowie z Piotrem Kraśką Zworski przyznał, że często spotyka się z zaskoczeniem ze strony widzów. - Ludzie mówią, że zupełnie inaczej mnie sobie wyobrażali. Często w takim przypadku słyszy się, że ktoś ma "radiową urodę", ale zapewniają, że u mnie jest trochę inaczej - żartował.

Nie tylko głos "Faktów"

Jak dodał, udział w urodzinowej trasie jest dla niego wyjątkową odmianą codziennych obowiązków. - To naprawdę duża przyjemność samemu być zapowiedzianym, a nie tylko przez 13 lat zapowiadać "Fakty". Niektórzy myślą, że przychodzę do pracy wyłącznie po to, żeby powiedzieć kilka zdań przed programem - mówił.

Podkreślił, że jego rola w stacji jest nieco większa. - Zwykle wychodzę ostatni, gaszę światło w tej stacji - stwierdził.

Niewiele osób wie, że Piotr Zworski nie jest jedynie lektorem. Na co dzień pracuje także jako wydawca programów informacyjnych, odpowiadając za ich przygotowanie od kulis.

Wspominał również o swojej telewizyjnej współpracy z Piotrem Kraśką w 2022 roku.

Piotr Zworski i Piotr Kraśko współpracowali przy programie specjalnym Źródło zdjęcia: TVN24

- Przyszła wtedy wiadomość o śmierci Madeleine Albright, legendarnej sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, dzięki której jesteśmy w NATO. Zapadła decyzja o przygotowaniu programu specjalnego. Piotr skończył już "Fakty po Faktach" i swoją zmianę, więc zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy zdążył już zdjąć garnitur - opowiadał Zworski.

Jak wspominał, odpowiedź była krótka. - Powiedział, że jeszcze nie. Więc go zawróciłem. Piotr nie powiedział ani jednego słowa, poprawił krawat, który zdążył już poluzować, usiadł za stołem i się zaczęło. Tak powstały dwie godziny programu specjalnego - mówił.

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24 "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku Źródło zdjęcia: TVN24

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