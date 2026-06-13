Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

Piotr "Olo" Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24. Jego głos zna każdy widz stacji

|
Piotr Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24
Piotr "Olo" Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24. Jego głos zna każdy widz stacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Choć jego głos od lat towarzyszy widzom TVN24, niewielu miało okazję zobaczyć go na żywo. Podczas urodzinowej trasy stacji w Giżycku Piotr "Olo" Zworski zdradził kulisy swojej pracy i podzielił się historią wyjątkowego programu specjalnego.

Sobotnie spotkanie w Giżycku w ramach jubileuszowej trasy TVN24 to m.in. okazja do pokazania widzom osób, które na co dzień pozostają poza kamerami, choć od lat współtworzą programy TVN24 i towarzyszą odbiorcom każdego dnia.

Jednym z gości był Piotr "Olo" Zworski - głos "Faktów" i TVN24, który od lat zapowiada najważniejsze programy stacji. Choć widzowie doskonale znają jego głos, niewielu miało okazję zobaczyć go na żywo i przekonać się, kto stoi za charakterystycznymi zapowiedziami.

Piotr Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24
Piotr Zworski gościem urodzinowej trasy TVN24
Źródło zdjęcia: TVN24

W rozmowie z Piotrem Kraśką Zworski przyznał, że często spotyka się z zaskoczeniem ze strony widzów. - Ludzie mówią, że zupełnie inaczej mnie sobie wyobrażali. Często w takim przypadku słyszy się, że ktoś ma "radiową urodę", ale zapewniają, że u mnie jest trochę inaczej - żartował.

Nie tylko głos "Faktów"

Jak dodał, udział w urodzinowej trasie jest dla niego wyjątkową odmianą codziennych obowiązków. - To naprawdę duża przyjemność samemu być zapowiedzianym, a nie tylko przez 13 lat zapowiadać "Fakty". Niektórzy myślą, że przychodzę do pracy wyłącznie po to, żeby powiedzieć kilka zdań przed programem - mówił.

Podkreślił, że jego rola w stacji jest nieco większa. - Zwykle wychodzę ostatni, gaszę światło w tej stacji - stwierdził.

Niewiele osób wie, że Piotr Zworski nie jest jedynie lektorem. Na co dzień pracuje także jako wydawca programów informacyjnych, odpowiadając za ich przygotowanie od kulis.

Wspominał również o swojej telewizyjnej współpracy z Piotrem Kraśką w 2022 roku.

Piotr Zworski i Piotr Kraśko współpracowali przy programie specjalnym
Piotr Zworski i Piotr Kraśko współpracowali przy programie specjalnym
Źródło zdjęcia: TVN24

- Przyszła wtedy wiadomość o śmierci Madeleine Albright, legendarnej sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, dzięki której jesteśmy w NATO. Zapadła decyzja o przygotowaniu programu specjalnego. Piotr skończył już "Fakty po Faktach" i swoją zmianę, więc zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy zdążył już zdjąć garnitur - opowiadał Zworski.

Jak wspominał, odpowiedź była krótka. - Powiedział, że jeszcze nie. Więc go zawróciłem. Piotr nie powiedział ani jednego słowa, poprawił krawat, który zdążył już poluzować, usiadł za stołem i się zaczęło. Tak powstały dwie godziny programu specjalnego - mówił.

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Źródło zdjęcia: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
Sejm Wita
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
54 min
Czarny łabędź. Amira
"Jest w szpitalu i nie chce umrzeć, ale umrze". Wstrząsające nagranie
Udostępnij:
Tagi:
Warmia i Mazury
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Kłopoty Linette. Finał się oddala
RELACJA
Po ataku rekina na plaży w Sydney rozległ się alarm
Atak rekina w Australii. Kobieta w stanie krytycznym
METEO
Willemstad, stolica Curacao
"Pieprzyk" w światowej elicie
Krzysztof Posytek
Donald Tusk
Tusk: przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach
BIZNES
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Niesamowici goście i ciekawe warsztaty. Świętuj z nami w Giżycku
25 lat TVN24
imageTitle
Program trzeciego dnia mistrzostw świata. O której godzinie dzisiejsze mecze?
EUROSPORT
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Sprzedał bilet, którego nie miał. Pieniądze wydał w grach online
WARSZAWA
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Bilion dolarów Muska. Mógłby wykupić całe miasto w USA
BIZNES
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Giżycku
Hołowczyc na wodzie? "No pewnie!"
Mikołaj Stępień
imageTitle
Piłkarze trenowali, a obok odnaleziono zwłoki. Makabra na parkingu
EUROSPORT
Ciężarówka uderzyła w bariery na S17
"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17
WARSZAWA
Burza
Ponad pół Polski na żółto. Tu aura będzie groźna
METEO
Płot stanął na środku ulicy
Dlaczego na środku ulicy stoi płot?
Piotr Krysztofiak
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel zatrzymany
WARSZAWA
policja
Dramatyczny finał zabawy przy ognisku. Ośmiolatek w ciężkim stanie
Polska
23 min
pc
Triumf Kim Dzong Una. "Chiny musiały się z tym pogodzić"
Jacek Stawiski
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Wyłączona część usług. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
BIZNES
Tornado zniszczyło schronisko dla zwierząt w mieście Springfield w Illinois
Nawałnica zniszczyła schronisko dla zwierząt. "Praktycznie zmiotło nasz obiekt"
METEO
Robotnicy przygotowują się do usunięcia nazwiska Donalda Trumpa z budynku Kennedy Center
Nazwisko Trumpa ma zniknąć. Jest decyzja sądu
52-latka w areszcie spędzi 181 dni
Została skazana za ukrywanie majątku, w areszcie spędzi 181 dni
WARSZAWA
Dorosłe żubry ruszyły na pomoc
"Nikt nigdy nie nagrał takiej sytuacji". Nietypowe polowanie
Białystok
W Oparach Absurdu ma zniknąć z obecnej lokalizacji
Kamienica się rozpada, wszystkich wysiedlają. "Nie chcemy odchodzić"
Katarzyna Kędra
imageTitle
Czy to przyszli mistrzowie świata? "Zasłużyli"
EUROSPORT
59 min
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
"Chiński model gospodarczy deindustrializuje Europę"
Szczyt Europy
Atak USA na Nino Guerrero
Atak "na polecenie" Trumpa. Nino Guerrero nie żyje
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Droższy weekend. Tyle zapłacimy za paliwa w sobotę
BIZNES
szwajcaria berno shutterstock_2317946983
Wkrótce referendum w Szwajcarii. "Inicjatywa skrajnie niebezpieczna"
Angelika Maj
imageTitle
Alarmujące doniesienia. Mundial może stać się celem hakerów
EUROSPORT
Grzegorz Ciechowski w 1989 roku
Chcieli dokończyć piosenki Ciechowskiego. "Nie usłyszałbym w tym żadnej prawdy"
Maciej Zalewski
imageTitle
Amerykańskie show na mundialu. Trener od razu ostudził zachwyty
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica