25 lat TVN24 "Ciekawe, inspirujące". Prowadzący "Podcastu politycznego" o spotkaniu z widzami Oprac. Tomasz-Marcin Wrona

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki o specjalnym wydaniu "Podcastu politycznego"

Jubileuszowa trasa "Jesteśmy stąd" TVN24 dotarła do Łodzi. Ogromną publiczność przyciągnęło specjalne wydanie "Podcastu politycznego", który nagrywany był w EC1 z udziałem publiczności. O wrażeniach z tego spotkania prowadzący podcast Arleta Zalewska i Konrad Piasecki opowiedzieli w rozmowie z Piotrem Borowskim na antenie TVN24.

- W telewizji wygląda to świetnie. Przed chwilą oglądałem to bez dźwięku, ale mieliśmy poczucie ogromnej frajdy, dużej satysfakcji. Mamy nadzieję, że to samo czuli wszyscy ci, którzy przyszli dzisiaj do hali EC1 w Łodzi - mówił Piasecki. Dziennikarz ocenił, że było to ciekawe, inspirujące, "bo też dostali mnóstwo uwag, dobrych rad, porad, w jaki sposób prowadzić programy, w jaki sposób się zachowywać w telewizji i w jaki sposób opanowywać gości na przykład w 'Kawie na ławę'".

Arleta Zalewska powiedziała, że to było fantastyczne spotkanie z widzami. - Zresztą, państwo tu ciągle czekają za kamerami na zdjęcia z nami, co jest niesamowicie sympatyczne, za co bardzo, bardzo dziękujemy - zwróciła uwagę. Dodała, że to Łódź jest pierwszym i nie ostatnim miastem, w którym wspólnie nagrali "Podcast polityczny" w takiej formule.

"JESTEŚMY STĄD" - TRASA NA 25-LECIE TVN24

Piasecki zauważył, że w trakcie nagrania padały niełatwe pytania od publiczności, ponieważ ich widzowie "są na tyle przećwiczeni i na tyle rozpolitykowani, że doskonale wiedzą, jakie pytania mogą także nam - prowadzącym - sprawić trudność". - Na przykład pytania o zmianę właściciela TVN-u, to, co się dzieje, jeśli chodzi o przejęcia korporacyjne, no to nie są nigdy łatwe pytania. Były też ciekawe, trochę łatwiejsze pytania o polską politykę, o to, czy spirala polaryzacyjna w polskiej polityce musi się tak bardzo nakręcać - relacjonował dziennikarz.

- Fantastyczne jest to, że możemy tutaj usłyszeć od naszych widzów potwierdzenie tego, co robimy na co dzień. To jest niesamowite usłyszeć na żywo od naszych widzów, od państwa, jak cenicie naszą pracę - wyznała Zalewska. - To spotkanie pokazało nam, że ten "Podcast polityczny", który robimy z Konradem, ale też program "W kuluarach", to super kierunek opowiadania o polityce, czyli o kontekście, analizy, kuluary, kulisy i nieoficjalne informacje. To nadaje kontekstu tej ciężkiej polskiej polityce - podsumowała dziennikarka.

