25 lat TVN24 "Jesteście w moim domu codziennie". Widzowie na 25-leciu TVN24 w Mińsku Mazowieckim

Najważniejsi byli tego dnia nasi widzowie. - To jest mój najwspanialszy dzień - oceniła w sobotę nasza kilkuletnia gościni. - Jesteście w moim domu codziennie od 25 lat - przyznała inna widzka TVN24 w rozmowie z reporterem. - Zawsze możemy dowiedzieć się całej prawdy [przez] całą dobę - podkreślał widz, nawiązując do jednego z haseł stacji. "Bardzo fajnie, sympatycznie, autentycznie", "To dla nas bardzo ważne, żeby świętować wasze urodziny razem z wami" - usłyszeliśmy od kolejnych widzów.

"Dowiadujemy się, kim są nasi widzowie"

W Mińsku Mazowieckim pojawili się również fani konkretnych programów, w tym "Szkła kontaktowego". - Kochamy pana Sianeckiego! - zadeklarowały wielbicielki "Szkiełka" i jego prowadzącego. - Czuję, że jestem stąd. Rzeczywiście ja jestem stąd - zauważył Tomasz Sianecki, który pochodzi z Mińska Mazowieckiego.

Magdę Łucjan zaskoczyła niezwykła energia. - Boli mnie twarz od uśmiechania się - podkreśliła dziennikarka "Faktów" TVN. Dla Tomasza Wasilewskiego dużą wartością 25-lecia TVN24 w Mińsku była możliwość poznania osób, dla których stacja jest źródłem informacji. - Dowiadujemy się, kim są nasi widzowie - zauważył prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24 oraz tvn24.pl, nasi operatorzy, montażyści oraz pozostali członkowie ekipy tworzącej stację i portal, odwiedzają miejsca w różnych częściach Polski. Na trasie 25-lecia znalazły się już - poza Mińskiem Mazowieckim - Siemiatycze, Lądek-Zdrój, Łódź, Bielsko-Biała i Kazimierz Dolny.

