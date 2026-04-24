25 lat TVN24. Tak materiały naszych dziennikarzy opisywały i zmieniały rzeczywistość

To na naszej antenie padła obietnica nowych przepisów dotyczących kasków dla dzieci. To dzięki naszym materiałom nagłośnione zostały sprawy nielegalnych wysypisk śmieci, leczenia endometriozy, a także willi plus. Te i inne przykłady zebrała Katarzyna Skalska.

Sprawy życia i zdrowia

W lipcu zeszłego roku w debacie "Kask. Wybór czy obowiązek?" mówiliśmy o tym, jak poważne konsekwencje ma wypadek na rowerze lub hulajnodze dla osoby, która nie nosiła kasku. Potem nastąpiły zmiany w prawie. Już od 3 czerwca tego roku kaski będą obowiązkowe na rowerach i hulajnogach dla osób poniżej 16. roku życia.

Od kilku lat zwracaliśmy uwagę na problem nieodpowiedniego leczenia endometriozy - bolesnej i przewlekłej choroby zapalnej dotykającej kobiet. Mówiły o tym przede wszystkim dziennikarki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak. Nagłośniły ten temat nagrodzonym później reportażem "Taka twoja uroda" w 2021 roku. Od 1 lipca 2025 roku w Polsce refundowane jest wysokospecjalistyczne leczenie endometriozy.

Afery i przestępstwa

W 2022 i w 2023 roku szeroko pisaliśmy o aferze willa plus. Ministerstwo Edukacji i Nauki, kierowane wówczas przez Przemysława Czarnka, udzieliło licznych dotacji podmiotom o wątpliwej renomie, które kupowały za nie między innymi swoje siedziby. Dziś część pieniędzy udało się rządowi odzyskać, zostały też w tej sprawie postawione pierwsze zarzuty.

W lipcu 2023 roku nasi reporterzy opisali sprawę toksycznych odpadów w materiale "Wody czerwone. Kto zapłaci za odpady z fabryki trotylu?". Po półtora roku opisane w materiale nielegalne składowisko zostało zlikwidowane - ale za pieniądze państwa, a nie Nitro-Chemu, do czego spółka się najpierw zobowiązała, a potem wycofała. Problem wielu innych nielegalnych składowisk pozostaje jednak do dziś.

OGLĄDAJ: Tomasz Organek o życiu na Podlasiu: poznałem tam wszystko, za czym dziś tęsknię Zobacz cały materiał