Mieszka w niewielkiej wsi, rysuje dla "New York Times"

Artysta Tomasz Broda opowiedział o kulisach swojej pracy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Tomasz Broda to lokalny rysownik i plakacista, który od sześciu lat mieszka w niewielkiej wsi niedaleko Łagowa Lubuskiego. W sobotni poranek artysta był gościem Michała Tracza. Opowiedział między innymi o tajnikach swojej pracy. Zdradził, że od marca współpracuje z gazetą "New York Times".

- W marcu na zaproszenie dyrektora artystycznego "New York Times" rysowałem w rubryce, która znajduje się na trzeciej stronie papierowego wydania. Zapraszani są do niej rysownicy z całego świata - powiedział Tomasz Broda.

Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów Źródło zdjęcia: TVN24

Jak zaczęła się jego przygoda z jednym z największych dzienników na świecie? - Od pewnego czasu zauważyłem, że dyrektor "New York Times" obserwuje mnie na Instagramie i lubi moje treści, które tam publikuje. Pewnego dnia podszedłem do paczkomatu i wpisałem kod. W tym momencie w moim telefonie pojawiła się wiadomość od dyrektora artystycznego, który złożył mi propozycję rysowania w tej rubryce. Bardzo mnie ucieszyła, a przy okazji to sprawdzian moich umiejętności - dodał artysta.

Artysta Tomasz Broda opowiedział o kulisach swojej pracy Źródło: TVN24

Co przedstawiają jego rysunki? - Motyw gazety papierowej - to podstawowy warunek. Każdy z rysowników ma pomysł na to, by pokazać, jak gazeta papierowa istnieje w życiu ludzi - podkreślił Tomasz Broda.

Tomasz Broda to także plakacista. Tworzy przede wszystkim plakaty, które promują wydarzenia kulturalne województwa lubuskiego oraz plakaty o tematyce przyrodniczej.

Praca, którą artysta przygotował dla TVN24 Źródło zdjęcia: TVN24

Goście TVN24. Masa atrakcja w Gorzowie Wielkopolskim

W Gorzowie Wielkopolskim można spotkać nie tylko naszych dziennikarzy. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Maciej Lepiato - lekkoatleta specjalizujący się w skoku wzwyż, mistrz paralimpijski i pięciokrotny mistrz świata osób z niepełnosprawnościami; Agata Porębska - utytułowana polska pilotka, instruktorka i jedna z najwybitniejszych zawodniczek w akrobacji lotniczej na świecie. Pojawi się również wokalistka Martyna Cyrko.

Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów Wielkopolski Źródło zdjęcia: TVN24

Jakie jeszcze atrakcje czekają na mieszkańców i gości Starego Rynku? O godz. 11 rozpoczynają się warsztaty pogody prowadzone przez Maję Popielarską, połączone z możliwością otrzymania sadzonek z jej ogrodu. O godz. 12:15 odbywa się nagranie programu "W kuluarach" z udziałem Radomira Wita, Michała Tracza i Marty Gordziewicz. O godz. 15:30 rozpoczyna się debata wokół hejtu z udziałem Marty Gordziewicz, Małgorzaty Mielcarek, Michała Tracza i Radomira Wita.

Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów Wielkopolski Źródło zdjęcia: TVN24

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24 ekipa stacji odwiedza miasta w różnych częściach Polski. Na każdym przystanku gościmy mieszkańców, ale także gwiazdy związane z danym regionem. Do tej pory odwiedziliśmy m.in. Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko i Zakopane. Niedługo kolejne lokalizacje, w tym Szczecin i Bydgoszcz.

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