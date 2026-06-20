Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

Mieszka w niewielkiej wsi, rysuje dla "New York Times"

|
Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów
Artysta Tomasz Broda opowiedział o kulisach swojej pracy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W sobotę mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mają okazję zobaczyć, jak wygląda telewizja od kuchni. Ekipa TVN24 odwiedza miasto w ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd". Jednym z gości był lokalny rysownik i plakacista Tomasz Broda. W rozmowie z Michałem Traczem opowiedział o kulisach swojej pracy.

Tomasz Broda to lokalny rysownik i plakacista, który od sześciu lat mieszka w niewielkiej wsi niedaleko Łagowa Lubuskiego. W sobotni poranek artysta był gościem Michała Tracza. Opowiedział między innymi o tajnikach swojej pracy. Zdradził, że od marca współpracuje z gazetą "New York Times".

- W marcu na zaproszenie dyrektora artystycznego "New York Times" rysowałem w rubryce, która znajduje się na trzeciej stronie papierowego wydania. Zapraszani są do niej rysownicy z całego świata - powiedział Tomasz Broda.

Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów
Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak zaczęła się jego przygoda z jednym z największych dzienników na świecie? - Od pewnego czasu zauważyłem, że dyrektor "New York Times" obserwuje mnie na Instagramie i lubi moje treści, które tam publikuje. Pewnego dnia podszedłem do paczkomatu i wpisałem kod. W tym momencie w moim telefonie pojawiła się wiadomość od dyrektora artystycznego, który złożył mi propozycję rysowania w tej rubryce. Bardzo mnie ucieszyła, a przy okazji to sprawdzian moich umiejętności - dodał artysta.

Klatka kluczowa-506972
Artysta Tomasz Broda opowiedział o kulisach swojej pracy
Źródło: TVN24

Co przedstawiają jego rysunki? - Motyw gazety papierowej - to podstawowy warunek. Każdy z rysowników ma pomysł na to, by pokazać, jak gazeta papierowa istnieje w życiu ludzi - podkreślił Tomasz Broda.

Tomasz Broda to także plakacista. Tworzy przede wszystkim plakaty, które promują wydarzenia kulturalne województwa lubuskiego oraz plakaty o tematyce przyrodniczej.

Praca, którą artysta przygotował dla TVN24
Praca, którą artysta przygotował dla TVN24
Źródło zdjęcia: TVN24

Goście TVN24. Masa atrakcja w Gorzowie Wielkopolskim

W Gorzowie Wielkopolskim można spotkać nie tylko naszych dziennikarzy. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Maciej Lepiato - lekkoatleta specjalizujący się w skoku wzwyż, mistrz paralimpijski i pięciokrotny mistrz świata osób z niepełnosprawnościami; Agata Porębska - utytułowana polska pilotka, instruktorka i jedna z najwybitniejszych zawodniczek w akrobacji lotniczej na świecie. Pojawi się również wokalistka Martyna Cyrko.

Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów Wielkopolski
Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów Wielkopolski
Źródło zdjęcia: TVN24

Jakie jeszcze atrakcje czekają na mieszkańców i gości Starego Rynku? O godz. 11 rozpoczynają się warsztaty pogody prowadzone przez Maję Popielarską, połączone z możliwością otrzymania sadzonek z jej ogrodu. O godz. 12:15 odbywa się nagranie programu "W kuluarach" z udziałem Radomira Wita, Michała Tracza i Marty Gordziewicz. O godz. 15:30 rozpoczyna się debata wokół hejtu z udziałem Marty Gordziewicz, Małgorzaty Mielcarek, Michała Tracza i Radomira Wita.

Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów Wielkopolski
Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów Wielkopolski
Źródło zdjęcia: TVN24

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24 ekipa stacji odwiedza miasta w różnych częściach Polski. Na każdym przystanku gościmy mieszkańców, ale także gwiazdy związane z danym regionem. Do tej pory odwiedziliśmy m.in. Słupsk, Kazimierz Dolny, Siemiatycze, Bielsko-Białą, Łódź, Giżycko i Zakopane. Niedługo kolejne lokalizacje, w tym Szczecin i Bydgoszcz.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
24 min
Dariusz Matecki
Premiera"Układ szczeciński" Mateckiego. Były pracownik zdradza kulisy jego działania
Czarno na białym
Moskwa, atak dronów (18.06.2026)
"Takiego wstydu nie było od najazdów tatarsko-mongolskich". Co zrobi Putin?
Tatiana Serwetnyk
Udostępnij:
Tagi:
TVN24Gorzów WielkopolskiLubuskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
JAJA
"Skala strat jest ogromna". Ceny jaj i drobiu mogą wzrosnąć
BIZNES
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Kolejni zwracają odznaczenia. "Nie mogę zaakceptować"
Świat
imageTitle
Program sobotnich meczów mundialu. Kto dzisiaj zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
Gdzie spędzacie wakacje i dlaczego?
Pocztówka z wakacji. Pokażcie, gdzie spędzacie urlop
KONTAKT24
Wichura w Lesznie
Nagranie z Leszna. Widać siłę żywiołu
METEO
imageTitle
Nie pozwolili Legii świętować. "Jesteśmy nadal w grze"
EUROSPORT
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
300 złotych na urlop. Rusza kolejna odsłona bonu turystycznego
BIZNES
Ratownicy zeszli do kopalni po części prototypu
Nietypowa akcja w kopalni. Zjechali pod ziemię, by odnaleźć zapomniany prototyp
Katowice
Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Wieczór kawalerski rozpoczęli w samolocie. Interweniowali strażnicy graniczni
WARSZAWA
Jarocin Festiwal jest najstarszym festiwalem muzycznym w Polsce
Dom niechcianych dzieci rocka. Jarocin Festiwal wraca do korzeni
Estera Prugar-Wójcicka
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty
WARSZAWA
imageTitle
Największe rozczarowanie turnieju. Skuteczność jak z koszmaru
EUROSPORT
Pęknięcia w bloku na Ursynowie
Boją się, że ich blok może runąć. Mieszkańcy proszą o pomoc
WARSZAWA
Ebola, Kongo
"Sytuacja zmienia się dynamicznie". Epidemia zabija lekarzy
Świat
stacja tankowanie paliwo
Ceny paliw w sobotę. Tyle kosztują
BIZNES
Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów
"Ta lekcja zmieniła moje życie o 180 stopni". Maciej Lepiato o początkach kariery
25 lat TVN24
imageTitle
Co się działo w nocy na mundialu? Sprawdź wyniki meczów
EUROSPORT
Superkomórka po godzinie 14
Tak będzie wędrować strefa opadów i burz. Radar i mapa
METEO
imageTitle
Pierwsza taka czerwona kartka na mundialu
EUROSPORT
W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt było rannych
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt rannych po zderzeniu pociągów
Świat
Ulewy, intensywny deszcz, opady
Alert RCB w całym kraju
METEO
Burze z gradem
Prawie cała Polska objęta alarmami
METEO
Urodzinowa trasa TVN24. Gorzów
"Jesteśmy stąd" i czekamy na was w Gorzowie Wielkopolskim
25 lat TVN24
26 min
Upał w Polsce
Klimat się zmienia, a my nic nie możemy? "To tak, jakbyśmy podpisali zbiorowy pakt samobójczy"
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Donald Trump i Giorgia Meloni na szczycie G7
Komentarz o zdjęciu i ostra reakcja. "To nie było nasze pytanie"
Świat
Zniszczenia po burzach
Nawałnice w Polsce. Kilkaset interwencji, ranny nastolatek
METEO
Burek
Trzy scenariusze dla Burka
Paulina Kaczmarczyk
Prezydent Andrzej Duda nadał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy odebrał odznaczenie w kwietniu 2023 roku
Odebrany order, sprawa Kacprzyka, gorąco na linii Trump-Meloni
To warto wiedzieć
24 min
Dariusz Matecki
Premiera"Układ szczeciński" Mateckiego. Były pracownik zdradza kulisy jego działania
Czarno na białym
imageTitle
Paragwajczyk zdetronizował Marokańczyka. Najszybszy gol mundialu 2026
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica