Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

Rafał Pacześ o żartach z łódzkich Bałut: może być traumatycznie i śmiesznie zarazem

|
Rafał Pacześ i Anita Werner
Rafał Pacześ w rozmowie z Anitą Werner
Łódź to kolejny przystanek na jubileuszowej trasie "Jesteśmy stąd" TVN24. Pochodząca z Łodzi Anita Werner zaprosiła do rozmowy komika i aktora Rafała Paczesia. - Urodziłem się w ścisłym centrum, ale bardzo często się przeprowadzałem, więc wiem bardzo dużo o każdej z dzielnic - wyjaśnił Pacześ.

Jubileuszowa trasa "Jesteśmy stąd" TVN24 dotarła do Łodzi. Tu nasze dziennikarki i dziennikarze spotykają się z mieszkańcami miasta oraz ze specjalnymi gośćmi. Anita Werner do rozmowy zaprosiła komika, aktora i stand-upera Rafała Paczesia. - Urodziłem się w ścisłym centrum, ale bardzo często się przeprowadzałem, więc wiem bardzo dużo o każdej z dzielnic - wyjaśnił Pacześ. Dodał, że "Śródmieście, okolice Piotrowskiej" pozostają mu najbliższe.

W Łodzi rozpoczęła się jego kariera jako komika w 2012 roku. - Zostałem namówiony przez ówczesną koleżankę, która wiele razy wysłuchiwała moich anegdot w sytuacjach towarzyskich. Powiedziała, że nie spotkała jeszcze nikogo, kto ma taką umiejętność rozśmieszania ludzi. Poszedłem na "Łódzkie Spotkania Kabaretowe" w Łódzkiej Piwnicy Artystycznej "Przechowalnia", która działa do dzisiaj przy ul. 6 Sierpnia - wspominał.

Dziś jesteśmy w Łodzi. Zapraszamy do wspólnego świętowania!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziś jesteśmy w Łodzi. Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Pacześ: jak każde miasto mamy też miejsca, gdzie jeszcze można się przestraszyć

Komik przyznał, że ma tematy, których "nie dotyka". - Z reguły są to bardzo ciężkie tematy, z których - tak, jak w życiu - raczej się nie żartuje - zaznaczył. Jednym ze standardowych motywów jego żartów stały się najróżniejsze sytuacje z bram kamienic na łódzkich Bałutach. - Historia sama pokazuje, że "brama" na Bałutach jest tematem tragicznym. Wiele traumatycznych sytuacji może się tam wydarzyć, ale jednocześnie śmiesznych, jeśli nikomu nic złego się nie stało - powiedział.

- Ale wiem, jak wyglądają bramy na Bałutach, Łodzianie też o tym wiedzą, więc nie ma tajemnic. Jesteśmy miastem, które ma miejsca piękne, bardzo reprezentacyjne, odnowione, zrewitalizowane. Jak każde miasto mamy też miejsca, gdzie jeszcze można się przestraszyć - dodał.

Werner nawiązała do jednego z wywiadów, w którym Pacześ powiedział, że ma przeświadczenie, iż urodził się po to, żeby rozśmieszać ludzi. - To przeświadczenie pojawiło się niedługo po moim pierwszym wyjściu na scenę. Po raz pierwszy poczułem, że żyję. Było to bardzo stresujące dla mnie doświadczenie. Po zejściu ze sceny pojawiła się taka mieszanka adrenaliny, poczucia spełnienia, którego jako dorosły facet nigdy nie poczułem. To mnie uzależniło. Zacząłem dążyć do tego, żeby występować, za każdym razem chciałem więcej, dłużej, większą salę - wyznał łódzki komik.

paczes2.mp4

- Czy rozśmieszanie ludzi jest męczące? - spytała Werner. - Jeśli robi się to zawodowo, to w sytuacjach prywatnych - gdy na przykład w towarzystwie pojawiają się takie oczekiwania, chociażby ostatnio w trakcie majówki - chcę trochę usunąć się na bok i odpocząć. Taką sobie pracę sobie wybrałem. Mogę z niej zrezygnować. To nie jest tak, że muszę to robić. Mogę sprzedawać kotlety na Piotrowskiej. Ale uwielbiam to, chcę to robić i jestem absolutnie uzależniony - ocenił Pacześ.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
ŁódźTVN24
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wymarzony debiut 16-latka. W kilka sekund dał drużynie Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Zaginął 15-letni Akim Pimonenko
Zaginął 15-letni Akim. Ostatni raz był widziany w metrze
WARSZAWA
Samochód wjechał w cukiernię w Zakopanem
Rano wjechał w budynek cukierni
Kraków
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
BIZNES
Peter Magyar
Kiedy Magyar przyjedzie do Polski? MSZ o planach
Polska
Kadr na kino 09.05.2026
Najnowsza adaptacja kultowej gry, rusza festiwal w Cannes, Smarzowski z dotacją na nowy film
KADR NA KINO
Artur Molęda na Teneryfie
Wycieczkowiec z hantawirusem płynie na Teneryfę. Nowe doniesienia
Świat
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Zadzwonił na 112 i powiedział, że zabił matkę
Wrocław
Ratownicy transportują sprzęt podczas akcji ratunkowej w pobliżu wulkanu Dukono
Weszli do zakazanej strefy. Szukają ich z ziemi i z powietrza
METEO
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
METEO
Akcja "Bezpieczny Przewóz"
Wozili pasażerów, w Polsce są nielegalnie
WARSZAWA
imageTitle
Knicks o krok od finału. Sochan przyłożył rękę do zwycięstwa
EUROSPORT
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
BIZNES
Trwa dogaszanie lasu w powiecie biłgorajskim w miejscowości Osuchy
Ogień opanowany, zniszczenia są ogromne. Co dalej z Puszczą Solską?
Lublin
25 min
Putin
To wywołało największą złość Rosjan. Co myślą o Putinie?
Horyzont
shutterstock_2715266613
Stan psychiczny dzieci " jest bardzo niepokojący". "W każdym roku rośnie liczba pacjentów"
25 lat TVN24
Potrącenie na Waryńskiego
Potrącił ją autobus, piesza ukarana mandatem. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Polacy załamani. "Pierwszy raz przeżywam taki smutek"
EUROSPORT
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Wilanowie
17-latek uderzył motorowerem w policjanta i próbował odjechać
WARSZAWA
Rowerzyści jeżdżą obecnie drogą wojewódzką. Jest tam ograniczenie do 80 km/h
Chcą ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej. Siedem wariantów
Tomasz Mikulicz
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
METEO
Zgubiła się przy basenie. Pomogli strażnicy miejscy
"Zapłakana dziewczynka rozglądała się bezradnie"
WARSZAWA
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Dziś jesteśmy w Łodzi. Zapraszamy do wspólnego świętowania!
25 lat TVN24
Rodzice zbierają podpisy pod petycją do burmistrza
Kolejne elementy niszczeją i znikają, plac zabaw może przestać istnieć
Mateusz Mżyk
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
BIZNES
imageTitle
Kosmiczny występ Francuza. Dołączył do legend NBA
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy
Kolejni żołnierze USA nad Wisłą? "Polska jest gotowa"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica