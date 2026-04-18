25 lat TVN24 "Chcemy pokazać, co robimy na co dzień w redakcji Konkret24" Oprac. Tomasz-Marcin Wrona

Michał Istel: chcemy pokazać naszym gościom, co robimy na co dzień Źródło: TVN24

Ruszyła urodzinowa trasa TVN24 pod hasłem "Jesteśmy stąd". W sobotę spotykaliśmy się z mieszkańcami Siemiatycz, gdzie można było między innymi sprawdzić swoje umiejętności w zakresie weryfikacji prawdziwości materiałów w portalach społecznościowych.

- Chcemy pokazać, co robimy na co dzień w redakcji Konkret24, czyli jak weryfikujemy informacje, jakie jest to skomplikowane i ważne. Widzimy jakiś materiał w mediach społecznościowych i musimy szybko zdecydować, czy to jest prawda, czy nie. Czy to prawdziwy materiał, czy wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Przygotowaliśmy quiz dla naszych gości, żeby mogli się trochę wczuć w naszą codzienną pracę - opowiedział Michał Istel z redakcji Konkret24.

- Quiz składa się z pięciu zdjęć lub materiałów wideo, prawdziwych albo fałszywych. Osoby mogły odpowiedzieć czy coś jest prawdą, czy fałszem. Od razu otrzymywali informację, czy ich odpowiedź była poprawna oraz o tym, na co w konkretnym materiale mieli zwrócić uwagę - wyjaśnił.

Dziennikarz relacjonował, że quiz był również dobrą okazją, by porozmawiać z Siemiatyczanami na temat weryfikowania informacji, dlaczego jest to ważne i jak się bronić przed dezinformacją.

Siemiatycze były pierwszym miejscem na urodzinowej trasie TVN24. Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą między innymi Kazimierz Dolny.

