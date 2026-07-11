25 lat TVN24 i 15 lat "Czarno na białym". Wyjątkowe spotkanie z widzami

TVN24 obchodzi swoje 25 urodziny. 15 lat kończy natomiast redakcja "Czarno na białym" i również z jej dziennikarzami widzowie mogli spotkać się w Bydgoszczy, w ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd". Na spotkaniu w sali kinowej były wyświetlane reportaże, a następnie był czas na uwagi, dyskusję i poznanie się na żywo.
Bydgoszcz była kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd". Na widzów czekały kulisy telewizji na żywo, spotkania z wyjątkowymi goścmi i wydarzenia przygotowane z okazji 25-lecia TVN24. Gospodarzami wydarzenia w Bydgoszczy byli świetnie znani z anteny naszej stacji: Agata Wolna i pochodzący z tego miasta Robert Kantereit. Na Wyspie Młyńskiej byli także Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Bartłomiej Ślak, Dominika Ziółkowska, Dorota Gardias i Marta Ulatowska-Jesse.
W Bydgoszczy odbyło się także wyjątkowe spotkanie z dziennikarzami programu "Czarno na białym", który obchodzi swoje 15-lecie.
Wspólnie z widzami obejrzano cztery reportaże. Po każdej projekcji reporterzy opowiedzieli o kulisach powstawania materiałów, jak wygląda praca reporterów, z czym mierzą się podczas produkcji. Odpowiadali też na pytania widowni.
- To około dwóch tysięcy historii, które opowiedzieliśmy w naszych reportażach. To są historie, to bohaterowie. To są też tematy, które rezonowały i były długo dyskutowane po emisji - powiedziała Patrycka Redo, redaktor naczelna "Czarno na białym".