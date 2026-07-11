25 lat TVN24 25 lat TVN24 i 15 lat "Czarno na białym". Wyjątkowe spotkanie z widzami Oprac. Mikołaj Stępień |

15 urodziny "Czarno na białym" w Bydgoszczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Bydgoszcz była kolejnym przystankiem na urodzinowej trasie TVN24 "Jesteśmy stąd". Na widzów czekały kulisy telewizji na żywo, spotkania z wyjątkowymi goścmi i wydarzenia przygotowane z okazji 25-lecia TVN24. Gospodarzami wydarzenia w Bydgoszczy byli świetnie znani z anteny naszej stacji: Agata Wolna i pochodzący z tego miasta Robert Kantereit. Na Wyspie Młyńskiej byli także Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Bartłomiej Ślak, Dominika Ziółkowska, Dorota Gardias i Marta Ulatowska-Jesse.

W Bydgoszczy odbyło się także wyjątkowe spotkanie z dziennikarzami programu "Czarno na białym", który obchodzi swoje 15-lecie.

Wspólnie z widzami obejrzano cztery reportaże. Po każdej projekcji reporterzy opowiedzieli o kulisach powstawania materiałów, jak wygląda praca reporterów, z czym mierzą się podczas produkcji. Odpowiadali też na pytania widowni.

- To około dwóch tysięcy historii, które opowiedzieliśmy w naszych reportażach. To są historie, to bohaterowie. To są też tematy, które rezonowały i były długo dyskutowane po emisji - powiedziała Patrycka Redo, redaktor naczelna "Czarno na białym".

Spotkanie z dziennikarzmi "Czarno na białym" Źródło zdjęcia: TVN24

"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Urodzinowa trasa TVN24. Bydgoszcz Źródło zdjęcia: TVN24 Dziennikarze TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24 Urodziny TVN24 w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: TVN24